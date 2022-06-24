https://ria.ru/20220624/kherson-1797764330.html
Замглавы херсонской ВГА назвал убийство сотрудника угрозой властям
Замглавы херсонской ВГА назвал убийство сотрудника угрозой властям - РИА Новости, 24.06.2022
Замглавы херсонской ВГА назвал убийство сотрудника угрозой властям
Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что гибель его сотрудника в результате теракта... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:46
2022-06-24T10:46
2022-06-24T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что гибель его сотрудника в результате теракта является прямой угрозой ему лично.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван."Это был мой сотрудник, в моем подчинении. Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет. У него невеста, свадьба должна была быть. Он вообще политикой не занимался, никаких заявлений не делал, занимался вопросами помощи детям, оформлял документы. Это сделали, потому что он мой сотрудник, уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий", - сказал Стремоусов РИА Новости.
https://ria.ru/20220624/savluchenko-1797748050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область , херсон, в мире
10:46 24.06.2022 (обновлено: 11:11 24.06.2022)
Замглавы херсонской ВГА назвал убийство сотрудника угрозой властям
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов назвал убийство сотрудника прямой угрозой властям
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что гибель его сотрудника в результате теракта является прямой угрозой ему лично.
В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван.
"Это был мой сотрудник, в моем подчинении. Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет. У него невеста, свадьба должна была быть. Он вообще политикой не занимался, никаких заявлений не делал, занимался вопросами помощи детям, оформлял документы. Это сделали, потому что он мой сотрудник, уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий", - сказал Стремоусов РИА Новости.