https://ria.ru/20220624/kherson-1797764330.html

Замглавы херсонской ВГА назвал убийство сотрудника угрозой властям

Замглавы херсонской ВГА назвал убийство сотрудника угрозой властям - РИА Новости, 24.06.2022

Замглавы херсонской ВГА назвал убийство сотрудника угрозой властям

Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что гибель его сотрудника в результате теракта... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:46

2022-06-24T10:46

2022-06-24T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что гибель его сотрудника в результате теракта является прямой угрозой ему лично.В результате теракта в Херсоне погиб сотрудник ВГА, начальник управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко, сообщили ранее в администрации. Автомобиль, в котором находился Савлученко, был взорван."Это был мой сотрудник, в моем подчинении. Ему было, если не ошибаюсь, 36 лет. У него невеста, свадьба должна была быть. Он вообще политикой не занимался, никаких заявлений не делал, занимался вопросами помощи детям, оформлял документы. Это сделали, потому что он мой сотрудник, уже опять мне прислали кучу угроз, что я следующий", - сказал Стремоусов РИА Новости.

https://ria.ru/20220624/savluchenko-1797748050.html

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Дарья Буймова

херсонская область , херсон, в мире