https://ria.ru/20220624/kherson-1797731409.html
Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области
Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области - РИА Новости, 24.06.2022
Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области
Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области, он ознакомился с трофейной техникой и вручил госнаграды отличившимся... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:05
2022-06-24T08:05
2022-06-24T10:59
специальная военная операция на украине
виктор золотов
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области, он ознакомился с трофейной техникой и вручил госнаграды отличившимся бойцам, сообщает пресс-служба Росгвардии.Отмечается, что Золотов ознакомился с обстановкой в регионе и проверил организацию служебно-боевой деятельности. Он также оценил условия быта росгвардейцев, побеседовал с личным составом."Виктору Золотову продемонстрировали трофейную боевую технику и вооружение. Преимущественно все изъятое в ходе специальной военной операции - иностранного производства", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, он вручил госнаграды отличившимся в ходе спецоперации росгвардейцам. Среди высоких наград - Орден Александра Невского, Орден Мужества, Орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", медаль "За спасение погибавших".Добавляется, что Золотов также вручил погоны "генерал-полковника" командующему Южным округом Росгвардии Игорю Турченюку.Как сообщили в пресс-службе ведомства, помимо выполнения служебно-боевых задач росгвардейцы помогают местному населению. В частности, как отметил Золотов, содействуют гражданам в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и лекарствами, охраняют и сопровождают колонны с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка.Ежедневно росгвардейцы обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия и взрывчатки, охраняют общественный порядок, выявляют и пресекают деятельность диверсантов.
https://ria.ru/20220622/gumpomoschi-1797327538.html
https://ria.ru/20220623/zakhvat-1797457004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире
08:05 24.06.2022 (обновлено: 10:59 24.06.2022)
Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области
Глава Росгвардии Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области, он ознакомился с трофейной техникой и вручил госнаграды отличившимся бойцам, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что Золотов ознакомился с обстановкой в регионе и проверил организацию служебно-боевой деятельности. Он также оценил условия быта росгвардейцев, побеседовал с личным составом.
"Виктору Золотову
продемонстрировали трофейную боевую технику и вооружение. Преимущественно все изъятое в ходе специальной военной операции - иностранного производства", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, он вручил госнаграды отличившимся в ходе спецоперации росгвардейцам. Среди высоких наград - Орден Александра Невского, Орден Мужества, Орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", медаль "За спасение погибавших".
Добавляется, что Золотов также вручил погоны "генерал-полковника" командующему Южным округом Росгвардии
Игорю Турченюку.
"В освобожденных населенных пунктах мы чувствуем поддержку со стороны местного населения, что, конечно, способствует выполнению задач сотрудниками и военнослужащими Росгвардии", - рассказал Золотов.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, помимо выполнения служебно-боевых задач росгвардейцы помогают местному населению. В частности, как отметил Золотов, содействуют гражданам в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и лекарствами, охраняют и сопровождают колонны с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка.
Ежедневно росгвардейцы обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия и взрывчатки, охраняют общественный порядок, выявляют и пресекают деятельность диверсантов.