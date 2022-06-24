https://ria.ru/20220624/kherson-1797731409.html

Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области

Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области - РИА Новости, 24.06.2022

Глава Росгвардии посетил подразделения ведомства в Херсонской области

Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области, он ознакомился с трофейной техникой и вручил госнаграды отличившимся... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:05

2022-06-24T08:05

2022-06-24T10:59

специальная военная операция на украине

виктор золотов

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

в мире

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Херсонской области, он ознакомился с трофейной техникой и вручил госнаграды отличившимся бойцам, сообщает пресс-служба Росгвардии.Отмечается, что Золотов ознакомился с обстановкой в регионе и проверил организацию служебно-боевой деятельности. Он также оценил условия быта росгвардейцев, побеседовал с личным составом."Виктору Золотову продемонстрировали трофейную боевую технику и вооружение. Преимущественно все изъятое в ходе специальной военной операции - иностранного производства", - рассказали в пресс-службе.Кроме того, он вручил госнаграды отличившимся в ходе спецоперации росгвардейцам. Среди высоких наград - Орден Александра Невского, Орден Мужества, Орден "За военные заслуги", медаль ордена "За заслуги перед Отечеством", медаль "За спасение погибавших".Добавляется, что Золотов также вручил погоны "генерал-полковника" командующему Южным округом Росгвардии Игорю Турченюку.Как сообщили в пресс-службе ведомства, помимо выполнения служебно-боевых задач росгвардейцы помогают местному населению. В частности, как отметил Золотов, содействуют гражданам в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и лекарствами, охраняют и сопровождают колонны с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка.Ежедневно росгвардейцы обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия и взрывчатки, охраняют общественный порядок, выявляют и пресекают деятельность диверсантов.

https://ria.ru/20220622/gumpomoschi-1797327538.html

https://ria.ru/20220623/zakhvat-1797457004.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

виктор золотов, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире