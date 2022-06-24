https://ria.ru/20220624/kherson-1797716083.html

Жительница Херсона рассказала о схеме готовившегося в гостинице теракта

Жительница Херсона рассказала о схеме готовившегося в гостинице теракта - РИА Новости, 24.06.2022

Жительница Херсона рассказала о схеме готовившегося в гостинице теракта

Жительница Херсона Дарья Шульц рассказала РИА Новости, что была участницей схемы украинского подполковника в отставке Александра Колесова: передала от него... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T00:14

2022-06-24T00:14

2022-06-24T00:14

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ХЕРСОН (Украина), 24 июн – РИА Новости. Жительница Херсона Дарья Шульц рассказала РИА Новости, что была участницей схемы украинского подполковника в отставке Александра Колесова: передала от него группе прятавшихся украинских военных приказ провести теракт в гостинице.Ранее задержанный российскими силовиками штаб-сержант, командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады украинских войск Александр Тимко рассказал РИА Новости, что Колесов передал ему приказ организовать теракт в гостинице "Дилижанс" в Херсоне, где жили переселенцы из других городов Украины.По ее словам, все задачи Колесов передавал через нее."Меня это удивляло. Колесов говорил, что спецслужбы Украины прикрывают нас и чтобы я не переживала. В конце мая он сказал, что ему надо выехать по спецзаданию в Николаев, и передал свои вещи. Там был автомат и военная амуниция. Также передал мне гранату и сказал, что если зайдут русские, чтобы я использовала ее для самоликвидации", – рассказала она.Из Николаева Колесов не вернулся, оставив в Херсоне семью.По словам Шульц, она не знала на тот момент, что может значить выражение "задвухсотить", и если бы знала, то не стала бы передавать подобные сообщения. После того как российские силовики раскрыли ее, она заявила, что Колесов практически использовал ее вслепую ради выполнения задач своего руководства."Я ни под какими условиями не стану больше помогать военным, это их дело, и другим жителям Херсона не рекомендую", – сказала Шульц.Ее муж Максим рассказал РИА Новости, что он и его жена познакомились с отставным подполковником около полутора лет назад в автомастерской."Я не знал все это время о действиях супруги, узнал после задержания. С ней проведу беседу. А Колесову я хочу передать, что он очень нехороший человек, что с ним будет другой разговор, если встретимся. Он знал, что у меня двое детей, и так подставить мою семью – это просто не по-человечески", – отметил Шульц.

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/rakety-1797643180.html

https://ria.ru/20220622/lisichansk-1797434341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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