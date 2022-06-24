https://ria.ru/20220624/kharkov-1797881749.html

В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка

В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка - РИА Новости, 24.06.2022

В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка

В Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, сообщила в пятницу пресс-секретарь вуза Лилия... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:31

2022-06-24T15:31

2022-06-24T15:31

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сергей лавров

украина

россия

николаев (украина)

харьков

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, сообщила в пятницу пресс-секретарь вуза Лилия Змий изданию Kharkiv Today в пятницу."На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии", - заявила пресс-секретарь вуза.Как сообщили в пресс-службе, такая реорганизация структурных подразделений филологического факультета была проведена "в целях оптимизации учебного процесса".В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Например, исполком Николаевского горсовета сообщил, что использование русского языка будет запрещено в школах Николаева с 1 сентября этого года. С 16 января 2022 года начало действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220622/odessa-1797430482.html

https://ria.ru/20220622/chaykovskiy-1797407403.html

украина

россия

николаев (украина)

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, украина, россия, николаев (украина), харьков