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В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка - РИА Новости, 24.06.2022
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В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка
В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка - РИА Новости, 24.06.2022
В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка
В Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, сообщила в пятницу пресс-секретарь вуза Лилия... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:31
2022-06-24T15:31
в мире
сергей лавров
украина
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николаев (украина)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, сообщила в пятницу пресс-секретарь вуза Лилия Змий изданию Kharkiv Today в пятницу."На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии", - заявила пресс-секретарь вуза.Как сообщили в пресс-службе, такая реорганизация структурных подразделений филологического факультета была проведена "в целях оптимизации учебного процесса".В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Например, исполком Николаевского горсовета сообщил, что использование русского языка будет запрещено в школах Николаева с 1 сентября этого года. С 16 января 2022 года начало действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, сергей лавров, украина, россия, николаев (украина), харьков
15:31 24.06.2022
 
В Харьковском университете ликвидировали кафедру русского языка

В Харьковском университете им. Каразина ликвидировали кафедру русского языка и литературы

© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкХарьковский национальный университет имени Каразина
Харьковский национальный университет имени Каразина - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Фурман
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина больше не будет кафедры русского языка и литературы, сообщила в пятницу пресс-секретарь вуза Лилия Змий изданию Kharkiv Today в пятницу.
"На базе кафедр русского языка и истории русской литературы с привлечением преподавателей польского языка и польской литературы была создана новая кафедра славянской филологии", - заявила пресс-секретарь вуза.
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Как сообщили в пресс-службе, такая реорганизация структурных подразделений филологического факультета была проведена "в целях оптимизации учебного процесса".
В последние годы на Украине массово запрещают использование русского языка, власти закрепляют это на законодательном уровне. Например, исполком Николаевского горсовета сообщил, что использование русского языка будет запрещено в школах Николаева с 1 сентября этого года. С 16 января 2022 года начало действовать языковое квотирование для общенациональных печатных СМИ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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