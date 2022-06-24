https://ria.ru/20220624/kartina-1797766819.html

В Историческом музее покажут картину "Парад Победы" в 1945 сантиметров

В Историческом музее покажут картину "Парад Победы" в 1945 сантиметров - РИА Новости, 24.06.2022

В Историческом музее покажут картину "Парад Победы" в 1945 сантиметров

В Историческом музее открывается выставка "Парад Победы". На ней представлены живописные работы Cтудии военных художников имени М.Б. Грекова, сообщает... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:33

2022-06-24T11:33

2022-06-24T11:33

культура

новости культуры

иосиф сталин (джугашвили)

георгий жуков

константин рокоссовский

москва

студия имени грекова

выставки

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Историческом музее открывается выставка "Парад Победы". На ней представлены живописные работы Cтудии военных художников имени М.Б. Грекова, сообщает пресс-служба институции. Центральный экспонат — масштабное полотно "Парад Победы", на котором запечатлен парад 24 июня 1945 года на Красной Площади. Основой для создания картины стала фотография, сделанная с крыши ГИМ в момент начала церемонии, где куранты Спасской башни показывают 10 часов 1 минуту, а перед построенными в расчеты войсками Константин Рокоссовский докладывает Георгию Жукову о готовности к проведению Парада Победы.Коллектив студии трудился над созданием монументального полотна больше года.Размер холста — 1945 сантиметров в длину. По словам директора ГИМ Алексея Левыкина, выставка носит особое значение как для него, так и для музея."Здание музея стало свидетелем военного парада в тревожном ноябре 1941 года, когда враг стоял буквально в нескольких десятках километров от Москвы. А в июне 1945 года мимо стен музея торжественным маршем проходили на Красную площадь воины-победители, в числе которых был и мой отец – Константин Григорьевич Левыкин, будущий директор ГИМ", — сказал он.В экспозиции также есть живописные и скульптурные произведения современных художников Студии имени Грекова, посвященных Великой Отечественной войне, и подлинные реликвии из фондов институции: шашка Жукова и китель, в котором он подписывал акт о капитуляции Германии, парадный маршальский мундир Ивана Конева, плащ Иосифа Сталина, в котором он был на Параде Победы в 1945 году, награды генерал-полковника Василия Чуйкова и архивные документы. Выставка продлится до 25 июля.

https://ria.ru/20220623/vystavka-1797652094.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, иосиф сталин (джугашвили), георгий жуков, константин рокоссовский, москва, студия имени грекова, выставки, исторический музей, великая отечественная война (1941-1945), алексей левыкин, музеи, куда сходить