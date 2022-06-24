https://ria.ru/20220624/kandidaty-1797801965.html

В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС

В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022

В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о кандидатстве Кишинева и Киева в ЕС, заявил, что главное, чтобы эти процессы не приносили РФ проблем и не... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:30

2022-06-24T12:30

2022-06-24T12:44

дмитрий песков

политика

евросоюз

молдавия

украина

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о кандидатстве Кишинева и Киева в ЕС, заявил, что главное, чтобы эти процессы не приносили РФ проблем и не ухудшали и так подпорченных отношений с Европой."Это, конечно, внутренние европейские дела, для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам, и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно, они (отношения с ЕС - ред.) и так уже изрядно подпорчены", - сказал Песков.В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

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Влада Копылова

дмитрий песков, политика, евросоюз, молдавия, украина