https://ria.ru/20220624/kandidaty-1797801965.html
В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС
В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС - РИА Новости, 24.06.2022
В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о кандидатстве Кишинева и Киева в ЕС, заявил, что главное, чтобы эти процессы не приносили РФ проблем и не... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:30
2022-06-24T12:30
2022-06-24T12:44
дмитрий песков
политика
евросоюз
молдавия
украина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о кандидатстве Кишинева и Киева в ЕС, заявил, что главное, чтобы эти процессы не приносили РФ проблем и не ухудшали и так подпорченных отношений с Европой."Это, конечно, внутренние европейские дела, для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам, и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно, они (отношения с ЕС - ред.) и так уже изрядно подпорчены", - сказал Песков.В четверг главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны - кандидата на вступление в состав союза.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, политика, евросоюз, молдавия, украина
12:30 24.06.2022 (обновлено: 12:44 24.06.2022)
В Кремле оценили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов в ЕС
Песков о статусе кандидатов в ЕС Кишинева и Киева: главное, чтобы это не приносило проблем