https://ria.ru/20220624/kaliningrad-1797768445.html

Ограничения транзита в Калининград ввели под диктовку США, заявил МИД

Ограничения транзита в Калининград ввели под диктовку США, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2022

Ограничения транзита в Калининград ввели под диктовку США, заявил МИД

Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область был явно введен под диктовку США, заявил МИД РФ. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:58

2022-06-24T10:58

2022-06-24T11:07

калининград

мария захарова

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

литва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область был явно введен под диктовку США, заявил МИД РФ."Трудно назвать случайным совпадением введенный так называемым "коллективным Западом", с явной подачи и под диктовку Администрации Белого дома, запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США на Родину наших дипломатов, которым американскими же властями ультимативно предписано покинуть Вашингтон", - говорится в заявлении МИД.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калининград, мария захарова, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), калининградская область