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Ограничения транзита в Калининград ввели под диктовку США, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2022
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Ограничения транзита в Калининград ввели под диктовку США, заявил МИД
Ограничения транзита в Калининград ввели под диктовку США, заявил МИД - РИА Новости, 24.06.2022
Ограничения транзита в Калининград ввели под диктовку США, заявил МИД
Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область был явно введен под диктовку США, заявил МИД РФ. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:58
2022-06-24T11:07
калининград
мария захарова
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
литва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область был явно введен под диктовку США, заявил МИД РФ."Трудно назвать случайным совпадением введенный так называемым "коллективным Западом", с явной подачи и под диктовку Администрации Белого дома, запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США на Родину наших дипломатов, которым американскими же властями ультимативно предписано покинуть Вашингтон", - говорится в заявлении МИД.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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калининград, мария захарова, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, литва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), калининградская область
10:58 24.06.2022 (обновлено: 11:07 24.06.2022)
 
Ограничения транзита в Калининград ввели под диктовку США, заявил МИД

МИД: запрет на транзит некоторых грузов в Калининград ввели под диктовку США

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запрет на транзит ряда грузов в Калининградскую область был явно введен под диктовку США, заявил МИД РФ.
"Трудно назвать случайным совпадением введенный так называемым "коллективным Западом", с явной подачи и под диктовку Администрации Белого дома, запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США на Родину наших дипломатов, которым американскими же властями ультимативно предписано покинуть Вашингтон", - говорится в заявлении МИД.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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