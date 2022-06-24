https://ria.ru/20220624/invalidy-1797858299.html

В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов

В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов - РИА Новости, 24.06.2022

В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов

В Верховную раду внесли законопроект, который допускает призыв инвалидов на военную службу. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:33

2022-06-24T14:33

2022-06-24T16:27

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект, который допускает призыв инвалидов на военную службу."Люди с инвалидностью <...> в обозначенный период могут быть призваны <...> с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают", — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте законодательного органа.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

верховная рада украины, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр