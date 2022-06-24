https://ria.ru/20220624/invalidy-1797858299.html
В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов
В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов - РИА Новости, 24.06.2022
В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов
В Верховную раду внесли законопроект, который допускает призыв инвалидов на военную службу. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:33
2022-06-24T14:33
2022-06-24T16:27
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект, который допускает призыв инвалидов на военную службу."Люди с инвалидностью <...> в обозначенный период могут быть призваны <...> с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают", — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте законодательного органа.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_378:0:2935:1918_1920x0_80_0_0_ae8aa4696c4f8d2ace5703b64b07bd19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:33 24.06.2022 (обновлено: 16:27 24.06.2022)
В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов
В Раду внесли проект, разрешающий призывать на военную службу инвалидов с их согласия
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект, который допускает призыв инвалидов на военную службу.
"Люди с инвалидностью <...> в обозначенный период могут быть призваны <...> с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают", — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте законодательного органа.
На Украине
с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации.
Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.