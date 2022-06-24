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В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов
В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов - РИА Новости, 24.06.2022
В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов
В Верховную раду внесли законопроект, который допускает призыв инвалидов на военную службу. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:33
2022-06-24T16:27
специальная военная операция на украине
верховная рада украины
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект, который допускает призыв инвалидов на военную службу."Люди с инвалидностью &lt;...&gt; в обозначенный период могут быть призваны &lt;...&gt; с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают", — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте законодательного органа.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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верховная рада украины, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:33 24.06.2022 (обновлено: 16:27 24.06.2022)
 
В Раде предложили призывать на военную службу инвалидов

В Раду внесли проект, разрешающий призывать на военную службу инвалидов с их согласия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект, который допускает призыв инвалидов на военную службу.
"Люди с инвалидностью <...> в обозначенный период могут быть призваны <...> с их согласия и проходить воинскую службу в границах области, в которой зарегистрированы или проживают", — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте законодательного органа.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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