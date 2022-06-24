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"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике
"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике - РИА Новости, 24.06.2022
"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике
Белый дом готовит для Джо Байдена подробные инструкции, как ему вести себя на публике, сообщил Fox News. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:26
2022-06-24T09:26
2022-06-24T10:13
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Белый дом готовит для Джо Байдена подробные инструкции, как ему вести себя на публике, сообщил Fox News.На снимках, сделанных во время совещания по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний, президент держит карточку, где на одной стороне был текст его речи, а на другой, — пошаговый список "указаний"."Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите", — написано в "шпаргалке".Как заявили телеканалу Fox News в Белом доме, подобные карточки — привычное явление.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда лидер теряет ход мыслей. Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша
09:26 24.06.2022 (обновлено: 10:13 24.06.2022)
"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике
Президент США Байден случайно показал публике шпаргалку своих действий на мероприятии
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Белый дом готовит для Джо Байдена подробные инструкции, как ему вести себя на публике, сообщил Fox News
.
На снимках, сделанных во время совещания по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний, президент держит карточку, где на одной стороне был текст его речи, а на другой, — пошаговый список "указаний".
"Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите", — написано в "шпаргалке".
Как заявили телеканалу Fox News в Белом доме, подобные карточки — привычное явление.
"Это стандартный формат, используемый политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. Ханна Хэнкинс, бывший сотрудник Белого дома по связям с общественностью тогдашнего президента Обамы, сказала Fox News, что он тоже использовал аналогичный формат заметок во время своего президентства", — отметили журналисты.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда лидер теряет ход мыслей.
Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.