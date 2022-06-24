https://ria.ru/20220624/instruktsii-1797740745.html

"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике

"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике - РИА Новости, 24.06.2022

"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике

Белый дом готовит для Джо Байдена подробные инструкции, как ему вести себя на публике, сообщил Fox News. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:26

2022-06-24T09:26

2022-06-24T10:13

в мире

сша

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Белый дом готовит для Джо Байдена подробные инструкции, как ему вести себя на публике, сообщил Fox News.На снимках, сделанных во время совещания по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний, президент держит карточку, где на одной стороне был текст его речи, а на другой, — пошаговый список "указаний"."Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите", — написано в "шпаргалке".Как заявили телеканалу Fox News в Белом доме, подобные карточки — привычное явление.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда лидер теряет ход мыслей. Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.

https://ria.ru/20220623/unizhenie-1797659810.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша