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"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике - РИА Новости, 24.06.2022
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"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике
"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике - РИА Новости, 24.06.2022
"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике
Белый дом готовит для Джо Байдена подробные инструкции, как ему вести себя на публике, сообщил Fox News. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:26
2022-06-24T10:13
в мире
сша
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Белый дом готовит для Джо Байдена подробные инструкции, как ему вести себя на публике, сообщил Fox News.На снимках, сделанных во время совещания по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний, президент держит карточку, где на одной стороне был текст его речи, а на другой, — пошаговый список "указаний"."Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите", — написано в "шпаргалке".Как заявили телеканалу Fox News в Белом доме, подобные карточки — привычное явление.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда лидер теряет ход мыслей. Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.
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в мире, сша
09:26 24.06.2022 (обновлено: 10:13 24.06.2022)
 
"Зайти в зал, сесть": Байден "засветил" инструкции по поведению на публике

Президент США Байден случайно показал публике шпаргалку своих действий на мероприятии

© AFP 2022 / Getty Images/Drew AngererПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Drew Angerer
Президент США Джо Байден
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Белый дом готовит для Джо Байдена подробные инструкции, как ему вести себя на публике, сообщил Fox News.
На снимках, сделанных во время совещания по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний, президент держит карточку, где на одной стороне был текст его речи, а на другой, — пошаговый список "указаний".
"Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите", — написано в "шпаргалке".
Как заявили телеканалу Fox News в Белом доме, подобные карточки — привычное явление.

"Это стандартный формат, используемый политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. Ханна Хэнкинс, бывший сотрудник Белого дома по связям с общественностью тогдашнего президента Обамы, сказала Fox News, что он тоже использовал аналогичный формат заметок во время своего президентства", — отметили журналисты.

Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда лидер теряет ход мыслей.
Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием "шпаргалок" во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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