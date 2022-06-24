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Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире - РИА Новости, 24.06.2022
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Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире
Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире - РИА Новости, 24.06.2022
Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире
Резкое усиление инфляции - результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:21
2022-06-24T16:34
владимир путин
экономика
инфляция
g7
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Резкое усиление инфляции - результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации РФ, сообщил президент России Владимир Путин."Резкое усиление инфляции не вчера произошло - это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки", - сказал Путин.По его словам, это не итог последних месяцев и не следствие специальной военной операции по защите Донбасса.
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владимир путин, экономика, инфляция, g7
16:21 24.06.2022 (обновлено: 16:34 24.06.2022)
 
Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире

Путин объяснил рост инфляции в мире безответственной работой стран G7

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Резкое усиление инфляции - результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
"Резкое усиление инфляции не вчера произошло - это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки", - сказал Путин.
По его словам, это не итог последних месяцев и не следствие специальной военной операции по защите Донбасса.
Футболки китайского производства в магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 08:00
Америка не может не плодить себе противников
 
Владимир ПутинЭкономикаИнфляцияG7
 
 
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