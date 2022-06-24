https://ria.ru/20220624/inflyatsiya-1797900748.html

Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире

Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире - РИА Новости, 24.06.2022

Путин назвал безответственность стран G7 причиной роста инфляции в мире

Резкое усиление инфляции - результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации РФ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:21

2022-06-24T16:21

2022-06-24T16:34

владимир путин

экономика

инфляция

g7

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Резкое усиление инфляции - результат нескольких лет безответственной работы стран G7, а не спецоперации РФ, сообщил президент России Владимир Путин."Резкое усиление инфляции не вчера произошло - это результат нескольких лет, стало это результатом многолетней, причем подчеркну, безответственной макроэкономической политики стран большой семерки", - сказал Путин.По его словам, это не итог последних месяцев и не следствие специальной военной операции по защите Донбасса.

https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, инфляция, g7