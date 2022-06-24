https://ria.ru/20220624/immunitet-1797897003.html
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился - РИА Новости, 24.06.2022
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 15,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:13
2022-06-24T16:13
2022-06-24T16:13
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
россия
иммунитет
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5827ba54cbbaed7fb3d31666ef5f99a.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 15,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 24 июня коллективный иммунитет 15,7%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 17 июня - 17,8%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена в столице 7 534 678 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 143 395 раз.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1924d4695811e595e7310006b88166fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, иммунитет, коронавирус covid-19, коронавирусы
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 15,7 процента