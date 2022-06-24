Рейтинг@Mail.ru
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220624/immunitet-1797897003.html
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился - РИА Новости, 24.06.2022
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 15,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:13
2022-06-24T16:13
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
россия
иммунитет
коронавирус covid-19
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e5827ba54cbbaed7fb3d31666ef5f99a.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 15,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 24 июня коллективный иммунитет 15,7%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 17 июня - 17,8%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена в столице 7 534 678 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 143 395 раз.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768964902_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1924d4695811e595e7310006b88166fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, россия, иммунитет, коронавирус covid-19, коронавирусы
16:13 24.06.2022
 
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 15,7 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 15,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 24 июня коллективный иммунитет 15,7%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 17 июня - 17,8%.
Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена в столице 7 534 678 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 143 395 раз.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииРоссияИммунитетКоронавирус COVID-19Коронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала