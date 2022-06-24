https://ria.ru/20220624/immunitet-1797897003.html

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился - РИА Новости, 24.06.2022

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 15,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:13

2022-06-24T16:13

2022-06-24T16:13

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 15,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф."По состоянию на 24 июня коллективный иммунитет 15,7%", - сообщается на сайте в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%, по состоянию на 17 июня - 17,8%.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена в столице 7 534 678 раз, полная вакцинация от коронавируса – 7 143 395 раз.

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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