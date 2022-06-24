https://ria.ru/20220624/il-76-1797741483.html

Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет, чтобы не врезаться в дома

Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет, чтобы не врезаться в дома - РИА Новости, 24.06.2022

Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет, чтобы не врезаться в дома

Экипаж потерпевшего крушение самолета в Рязани до последнего отводили его от жилых районов, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:29

2022-06-24T09:29

2022-06-24T11:17

происшествия

рязанская область

рязань

ил-76

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Экипаж потерпевшего крушение самолета в Рязани до последнего отводили его от жилых районов, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков."Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал он в своем Telegram-канале.ЧП произошло сегодня ночью рядом с жилыми домами. По данным властей области, четыре человека погибли, пять пострадали, их госпитализировали.Как уточнили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и решил приземлиться на грунт. В результате жесткой посадки Ил-76 частично разрушился.

https://ria.ru/20220624/samolet-1797735105.html

рязанская область

рязань

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Влада Копылова

происшествия, рязанская область, рязань, ил-76