https://ria.ru/20220624/il-76-1797741483.html
Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет, чтобы не врезаться в дома
Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет, чтобы не врезаться в дома - РИА Новости, 24.06.2022
Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет, чтобы не врезаться в дома
Экипаж потерпевшего крушение самолета в Рязани до последнего отводили его от жилых районов, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:29
2022-06-24T09:29
2022-06-24T11:17
происшествия
рязанская область
рязань
ил-76
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Экипаж потерпевшего крушение самолета в Рязани до последнего отводили его от жилых районов, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков."Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал он в своем Telegram-канале.ЧП произошло сегодня ночью рядом с жилыми домами. По данным властей области, четыре человека погибли, пять пострадали, их госпитализировали.Как уточнили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и решил приземлиться на грунт. В результате жесткой посадки Ил-76 частично разрушился.
https://ria.ru/20220624/samolet-1797735105.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, рязанская область, рязань, ил-76
09:29 24.06.2022 (обновлено: 11:17 24.06.2022)
Экипаж упавшего в Рязани Ил-76 отводил самолет, чтобы не врезаться в дома
Врио главы Рязанской области Малков: экипаж Ил-76 отводил его, чтобы не врезаться в дома
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Экипаж потерпевшего крушение самолета в Рязани до последнего отводили его от жилых районов, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Павел Малков.
"Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", — написал он в своем Telegram-канале.
ЧП произошло сегодня ночью рядом с жилыми домами. По данным властей области, четыре человека погибли, пять пострадали, их госпитализировали.
Как уточнили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и решил приземлиться на грунт. В результате жесткой посадки Ил-76
частично разрушился.