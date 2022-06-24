Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе"
Губерниев ответил на слухи об участии его сына Михаила в "Голосе"
© Instagram Дмитрия ГуберниеваДмитрий Губерниев
© Instagram Дмитрия Губерниева
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Дмитрий Губерниев ответил на слухи о том, что его сын Михаил прошел кастинг на шоу "Голос". По сообщениям СМИ, молодой человек похвалился своим достижением в социальных сетях, а затем удалил пост.
Губерниев сказал, что не знает, куда ходит его ребенок.
"У меня самостоятельный ребенок. Куда он ходит - я не знаю. Если прошел кастинг, значит молодец. Я в любом случае не помогал ему и не собираюсь помогать в будущем. Куда он там прошел - не знаю. Если прошел – значит молодец", – заявил комментатор.
У Михаила есть талант, добавил Губерниев в комментарии порталу Teleprogramma.pro.
"Талант у ребенка есть. Тем более, что он иногда выступает с моей группой", – заключил спортсмен.
Ранее стало известно, что победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова впервые стала матерью.