https://ria.ru/20220624/guberniev-1797762527.html

Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе"

Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе" - РИА Новости, 24.06.2022

Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе"

Дмитрий Губерниев ответил на слухи о том, что его сын Михаил прошел кастинг на шоу "Голос". По сообщениям СМИ, молодой человек похвалился своим достижением в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:15

2022-06-24T11:15

2022-06-24T11:15

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дмитрий губерниев

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Дмитрий Губерниев ответил на слухи о том, что его сын Михаил прошел кастинг на шоу "Голос". По сообщениям СМИ, молодой человек похвалился своим достижением в социальных сетях, а затем удалил пост.Губерниев сказал, что не знает, куда ходит его ребенок.У Михаила есть талант, добавил Губерниев в комментарии порталу Teleprogramma.pro.Ранее стало известно, что победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова впервые стала матерью.

https://ria.ru/20220623/zeynalova-1797553324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, дмитрий губерниев