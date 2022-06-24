Рейтинг@Mail.ru
Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе" - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220624/guberniev-1797762527.html
Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе"
Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе" - РИА Новости, 24.06.2022
Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе"
Дмитрий Губерниев ответил на слухи о том, что его сын Михаил прошел кастинг на шоу "Голос". По сообщениям СМИ, молодой человек похвалился своим достижением в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:15
2022-06-24T11:15
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
дмитрий губерниев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768512094_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_a493af81141d7ac52561fb637ec2b7f3.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Дмитрий Губерниев ответил на слухи о том, что его сын Михаил прошел кастинг на шоу "Голос". По сообщениям СМИ, молодой человек похвалился своим достижением в социальных сетях, а затем удалил пост.Губерниев сказал, что не знает, куда ходит его ребенок.У Михаила есть талант, добавил Губерниев в комментарии порталу Teleprogramma.pro.Ранее стало известно, что победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова впервые стала матерью.
https://ria.ru/20220623/zeynalova-1797553324.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768512094_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_60b823dcc146e7e2cc3d9c32622d20aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, шоу-бизнес, дмитрий губерниев
11:15 24.06.2022
 
Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе"

Губерниев ответил на слухи об участии его сына Михаила в "Голосе"

© Instagram Дмитрия ГуберниеваДмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев
© Instagram Дмитрия Губерниева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Дмитрий Губерниев ответил на слухи о том, что его сын Михаил прошел кастинг на шоу "Голос". По сообщениям СМИ, молодой человек похвалился своим достижением в социальных сетях, а затем удалил пост.
Губерниев сказал, что не знает, куда ходит его ребенок.

"У меня самостоятельный ребенок. Куда он ходит - я не знаю. Если прошел кастинг, значит молодец. Я в любом случае не помогал ему и не собираюсь помогать в будущем. Куда он там прошел - не знаю. Если прошел – значит молодец", – заявил комментатор.

У Михаила есть талант, добавил Губерниев в комментарии порталу Teleprogramma.pro.

"Талант у ребенка есть. Тем более, что он иногда выступает с моей группой", – заключил спортсмен.

Ранее стало известно, что победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова впервые стала матерью.
Известные артисты поддержат детей-сирот в радиоэфире 1 июня - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 14:15Шоубиз
Зейналова пожаловалась на сложности характера дочери с аутизмом
 
ШоубизЗнаменитостиШоу-бизнесДмитрий Губерниев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала