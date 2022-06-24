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Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга

Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга - РИА Новости, 24.06.2022

Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:14

2022-06-24T18:14

2022-06-24T18:14

экономика

белоруссия

россия

санкт-петербург

александр беглов

александр лукашенко

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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов."Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты", - сказал белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит агентство Sputnik.Лукашенко заявил, что намерен просить содействия у губернатора. "И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места", - заявил глава белорусского государства.

https://ria.ru/20220602/ust-luga-1792585690.html

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россия

санкт-петербург

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Кирилл Волков

экономика, белоруссия, россия, санкт-петербург, александр беглов, александр лукашенко