Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/gruzy-1797959013.html
Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга
Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга - РИА Новости, 24.06.2022
Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:14
2022-06-24T18:14
экономика
белоруссия
россия
санкт-петербург
александр беглов
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/62/1559346230_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e2305792d1571003af5371a957d6705f.jpg
МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов."Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты", - сказал белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит агентство Sputnik.Лукашенко заявил, что намерен просить содействия у губернатора. "И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места", - заявил глава белорусского государства.
https://ria.ru/20220602/ust-luga-1792585690.html
белоруссия
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155934/62/1559346230_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_8349881a21ab221affff744f27a58c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия, санкт-петербург, александр беглов, александр лукашенко
18:14 24.06.2022
 
Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга

Лукашенко хочет переориентировать 20 миллионов тонн грузов на порты Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПорт на Неве в Санкт-Петербурге
Порт на Неве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Порт на Неве в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов.
"Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты", - сказал белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит агентство Sputnik.
Лукашенко заявил, что намерен просить содействия у губернатора. "И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места", - заявил глава белорусского государства.
Морской порт Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 12:03Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Ленинградский губернатор допустил передачу Белоруссии терминалов Усть-Луги
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала