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Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга
Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга - РИА Новости, 24.06.2022
Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T18:14
2022-06-24T18:14
2022-06-24T18:14
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МИНСК, 24 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск хочет переориентировать на порты Санкт-Петербурга около 20 миллионов тонн своих грузов."Есть о чем поговорить. Особенно в плане давления Запада на Беларусь. Мы полностью хотим миллионов 20 тонн переориентировать, свои потоки, на ваши порты", - сказал белорусский президент на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Его слова приводит агентство Sputnik.Лукашенко заявил, что намерен просить содействия у губернатора. "И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом России мы об этом договорились. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу. Думаю, что если мы с вами здесь развернемся, то и для Питера это будет хороший кусок работы. И для наших питерских друзей хорошие рабочие места", - заявил глава белорусского государства.
https://ria.ru/20220602/ust-luga-1792585690.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, санкт-петербург, александр беглов, александр лукашенко
Лукашенко хочет переориентировать грузы на порты Санкт-Петербурга
Лукашенко хочет переориентировать 20 миллионов тонн грузов на порты Санкт-Петербурга