https://ria.ru/20220624/gorlovka-1797746536.html

Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Украинские войска вновь обстреляли Горловку - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли из минометов Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:55

2022-06-24T09:55

2022-06-24T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, обстрелу подвергся поселок Гольмовский, по нему со стороны населенного пункта Зайцево (северное) украинские войска выпустили три гранаты из СПГ, отметили в ведомстве.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

горловка

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины