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Президент Гондураса призвала готовиться к последствиям конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
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Президент Гондураса призвала готовиться к последствиям конфликта на Украине
Президент Гондураса призвала готовиться к последствиям конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2022
Президент Гондураса призвала готовиться к последствиям конфликта на Украине
Последствия конфликта на Украине требуют всесторонней подготовки со стороны стран Америки, включая военную сферу, заявила президент Гондураса Сиомара Кастро. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T02:23
2022-06-24T03:27
в мире
гондурас
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САН-САЛЬВАДОР, 24 июн - РИА Новости. Последствия конфликта на Украине требуют всесторонней подготовки со стороны стран Америки, включая военную сферу, заявила президент Гондураса Сиомара Кастро.В двухнедельных учениях в Гондурасе приняли участие представители вооруженных сил 16 стран Америки, включая США.Среди основных общих угроз, с которыми сталкивается регион, Кастро назвала терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия и организованную преступность."Только объединившись, мы сможем противостоять любому бедствию, угрожающему миру и безопасности нашего региона", - добавила Кастро.Региональные учения Fuerzas Comando проводятся с 2004 года, в следующем году их примет на своей территории Доминиканская Республика.
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в мире, гондурас
02:23 24.06.2022 (обновлено: 03:27 24.06.2022)
 
Президент Гондураса призвала готовиться к последствиям конфликта на Украине

Президент Гондураса Кастро: последствия конфликта на Украине угрожают экономической сфере

© AFP 2022 / ORLANDO SIERRAПрезидент Гондураса Сиомара Кастро
Президент Гондураса Сиомара Кастро - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AFP 2022 / ORLANDO SIERRA
Президент Гондураса Сиомара Кастро. Архивное фото
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САН-САЛЬВАДОР, 24 июн - РИА Новости. Последствия конфликта на Украине требуют всесторонней подготовки со стороны стран Америки, включая военную сферу, заявила президент Гондураса Сиомара Кастро.

"Последствия конфликта на Украине вынуждают нас готовиться в экономической, социальной и военной сферах. Обмен оборонными практиками и стратегиями становится исторической необходимостью", - сказала она на закрытии региональных военных учений Fuerzas Comando 2022.

В двухнедельных учениях в Гондурасе приняли участие представители вооруженных сил 16 стран Америки, включая США.
Среди основных общих угроз, с которыми сталкивается регион, Кастро назвала терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия и организованную преступность.
"Только объединившись, мы сможем противостоять любому бедствию, угрожающему миру и безопасности нашего региона", - добавила Кастро.
Региональные учения Fuerzas Comando проводятся с 2004 года, в следующем году их примет на своей территории Доминиканская Республика.
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