https://ria.ru/20220624/gonduras-1797721319.html

Президент Гондураса призвала готовиться к последствиям конфликта на Украине

Президент Гондураса призвала готовиться к последствиям конфликта на Украине - РИА Новости, 24.06.2022

Президент Гондураса призвала готовиться к последствиям конфликта на Украине

Последствия конфликта на Украине требуют всесторонней подготовки со стороны стран Америки, включая военную сферу, заявила президент Гондураса Сиомара Кастро. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T02:23

2022-06-24T02:23

2022-06-24T03:27

в мире

гондурас

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САН-САЛЬВАДОР, 24 июн - РИА Новости. Последствия конфликта на Украине требуют всесторонней подготовки со стороны стран Америки, включая военную сферу, заявила президент Гондураса Сиомара Кастро.В двухнедельных учениях в Гондурасе приняли участие представители вооруженных сил 16 стран Америки, включая США.Среди основных общих угроз, с которыми сталкивается регион, Кастро назвала терроризм, незаконный оборот наркотиков и оружия и организованную преступность."Только объединившись, мы сможем противостоять любому бедствию, угрожающему миру и безопасности нашего региона", - добавила Кастро.Региональные учения Fuerzas Comando проводятся с 2004 года, в следующем году их примет на своей территории Доминиканская Республика.

https://ria.ru/20220623/germaniya-1797622249.html

гондурас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, гондурас