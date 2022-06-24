https://ria.ru/20220624/golod-1797883846.html

Генсек ООН заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году

Генсек ООН заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году - РИА Новости, 24.06.2022

Генсек ООН заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году

Проблема голода грозит в этом году многим регионам, 2023-й может быть хуже – из-за роста цен на удобрения и энергоносители пострадают урожаи риса и кукурузы,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:39

2022-06-24T15:39

2022-06-24T15:39

в мире

берлин (город)

оон

антониу гутерреш

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ООН, 24 июн – РИА Новости. Проблема голода грозит в этом году многим регионам, 2023-й может быть хуже – из-за роста цен на удобрения и энергоносители пострадают урожаи риса и кукурузы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, обращаясь к Министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.Конференция проходит в Берлине. Участникам продемонстрировали видеообращение Гутерреша.Как указал генсек, по данным Всемирной продовольственной программы, за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, увеличилось более чем вдвое и достигло 276 миллионов человек.Он отметил, что основные затраты фермеров связаны с удобрениями и энергоресурсами."Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут обернуться глобальной нехваткой продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", - заключил он.

https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796400925.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), оон, антониу гутерреш