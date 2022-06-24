https://ria.ru/20220624/golod-1797883846.html
Генсек ООН заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году
Генсек ООН заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году - РИА Новости, 24.06.2022
Генсек ООН заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году
Проблема голода грозит в этом году многим регионам, 2023-й может быть хуже – из-за роста цен на удобрения и энергоносители пострадают урожаи риса и кукурузы,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:39
2022-06-24T15:39
2022-06-24T15:39
в мире
берлин (город)
оон
антониу гутерреш
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Проблема голода грозит в этом году многим регионам, 2023-й может быть хуже – из-за роста цен на удобрения и энергоносители пострадают урожаи риса и кукурузы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, обращаясь к Министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.Конференция проходит в Берлине. Участникам продемонстрировали видеообращение Гутерреша.Как указал генсек, по данным Всемирной продовольственной программы, за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, увеличилось более чем вдвое и достигло 276 миллионов человек.Он отметил, что основные затраты фермеров связаны с удобрениями и энергоресурсами."Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут обернуться глобальной нехваткой продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", - заключил он.
https://ria.ru/20220618/sanktsii-1796400925.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, берлин (город), оон, антониу гутерреш
Генсек ООН заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году
ООН, 24 июн – РИА Новости. Проблема голода грозит в этом году многим регионам, 2023-й может быть хуже – из-за роста цен на удобрения и энергоносители пострадают урожаи риса и кукурузы, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, обращаясь к Министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности.
Конференция проходит в Берлине
. Участникам продемонстрировали видеообращение Гутерреша
.
Как указал генсек, по данным Всемирной продовольственной программы, за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, увеличилось более чем вдвое и достигло 276 миллионов человек.
"Существует реальный риск того, что в 2022 году голод будет объявлен во многих местах. А 2023 год может быть еще хуже", - сказал Гутерреш.
Он отметил, что основные затраты фермеров связаны с удобрениями и энергоресурсами.
"За последний год цены на удобрения выросли более чем наполовину, а цены на энергоносители — более чем на две трети. Пострадают все урожаи, включая рис и кукурузу, что затронет миллиарды людей в Азии, Африке и Америке", - подчеркнул Гутерреш.
"Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут обернуться глобальной нехваткой продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы", - заключил он.