Россия использует голод как оружие, заявила Бербок
Глава МИД Германии Бербок заявила, что Россия использует голод как оружие
© Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия "использует голод в качестве оружия".
"Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники", - заявила министр на брифинге в Берлине, выразив солидарность людям на Украине и на "глобальном Юге", которые страдают из-за "зерновой войны, развязанной Россией".
Запад, обвиняя Россию в продовольственном кризисе, на самом деле выступает в качестве "провокатора" и "разорителя", заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Бербок, Россия "пытается переложить вину за резкий рост цен на продовольствие на других", "блокирует порты" на Черном море. Она назвала ситуацию "высоко драматической".
Во второй половине дня в Берлине состоится международная конференция по проблемам продовольствия. По словам главы МИД ФРГ, в ней примут участие делегации из 15 стран, в том числе из государств-членов G7. Для участия в конференции в Берлин прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины.
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США и Евросоюз, совершившие грубые ошибки с введением санкций на удобрения в отношении РФ, должны думать об ответе перед миллионами голодающих людей, которые могут появиться, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости. А по словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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