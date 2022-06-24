https://ria.ru/20220624/genprokuratura-1797824941.html

Некоторые страны Европы отказались выдать России преступников

Некоторые страны Европы отказались выдать России преступников - РИА Новости, 24.06.2022

Некоторые страны Европы отказались выдать России преступников

Девять страны Европы, в том числе Германия, Италия и Великобритания, отказываются выдавать России преступников, находящихся в розыске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:26

2022-06-24T13:26

2022-06-24T13:27

игорь краснов

россия

европа

генеральная прокуратура рф

в мире

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Девять страны Европы, в том числе Германия, Италия и Великобритания, отказываются выдавать России преступников, находящихся в розыске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По словам генпрокурора Игоря Краснова, некоторые зарубежные коллеги готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере выдачи преступников, правовой помощи и борьбы с преступностью в широком смысле."Генпрокурор России привел в пример решения компетентных органов Германии, Великобритании, Италии, Литвы, Польши, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии, отказавших по политическим мотивам в выдаче в Россию лиц, обвиняемых, в том числе, в совершении особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении."Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами", – сказал Краснов.

https://ria.ru/20220623/evropol-1797695118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

игорь краснов, россия, европа, генеральная прокуратура рф, в мире