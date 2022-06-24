https://ria.ru/20220624/gaz-1797942737.html

Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России

Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России - РИА Новости, 24.06.2022

Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто из глав государств и правительств членов ЕС не верит в версию "Газпрома" о технических причинах снижения поставок газа... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:45

2022-06-24T17:45

2022-06-24T17:45

германия

россия

газпром

евросоюз

siemens

северный поток

канада

экономика

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто из глав государств и правительств членов ЕС не верит в версию "Газпрома" о технических причинах снижения поставок газа по "Северному потоку 1".Ранее "Газпром" сократил прокачку газа по трубопровода "Северный поток 1", ссылаясь на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ. Берлин и Оттава обсуждают ситуацию, заявляли в правительстве ФРГ. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение "Газпрома" политическим, отметив, что поставки турбин не имеют отношения к ситуации."Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, а в ситуации "нет двойного дна никакого".

https://ria.ru/20220624/gaz-1797774236.html

https://ria.ru/20220624/gaz-1797913767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, россия, газпром, евросоюз, siemens, северный поток, канада, экономика, в мире, природный газ, олаф шольц