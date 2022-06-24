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Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России - РИА Новости, 24.06.2022
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Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России
Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России - РИА Новости, 24.06.2022
Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто из глав государств и правительств членов ЕС не верит в версию "Газпрома" о технических причинах снижения поставок газа... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:45
2022-06-24T17:45
германия
россия
газпром
евросоюз
siemens
северный поток
канада
экономика
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто из глав государств и правительств членов ЕС не верит в версию "Газпрома" о технических причинах снижения поставок газа по "Северному потоку 1".Ранее "Газпром" сократил прокачку газа по трубопровода "Северный поток 1", ссылаясь на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ. Берлин и Оттава обсуждают ситуацию, заявляли в правительстве ФРГ. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение "Газпрома" политическим, отметив, что поставки турбин не имеют отношения к ситуации."Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, а в ситуации "нет двойного дна никакого".
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германия, россия, газпром, евросоюз, siemens, северный поток, канада, экономика, в мире, природный газ, олаф шольц
17:45 24.06.2022
 
Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России

Шольц: в ЕС не верят в техническую причину снижения поставок газа по "Северному потоку"

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что никто из глав государств и правительств членов ЕС не верит в версию "Газпрома" о технических причинах снижения поставок газа по "Северному потоку 1".
Ранее "Газпром" сократил прокачку газа по трубопровода "Северный поток 1", ссылаясь на то, что из Канады не были возвращены с ремонта турбины производства немецкой Siemens. Как заявляли в Siemens, турбины не могут быть поставлены из-за канадских санкций против РФ. Берлин и Оттава обсуждают ситуацию, заявляли в правительстве ФРГ. Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек назвал решение "Газпрома" политическим, отметив, что поставки турбин не имеют отношения к ситуации.
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
11:16
Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"
"Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.
Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле считают странным приплетать политику к ситуации с поставками по "Северному потоку", это технологическая проблема, турбину надо вернуть, а в ситуации "нет двойного дна никакого".
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
16:52
Мицотакис назвал прекращение поставок российского газа наихудшим сценарием
 
ГерманияРоссияГазпромЕвросоюзSiemensСеверный потокКанадаЭкономикаВ миреПриродный газОлаф Шольц
 
 
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