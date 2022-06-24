https://ria.ru/20220624/gaz-1797899729.html

Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа

Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа - РИА Новости, 24.06.2022

Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа

Италия снизила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта, заявил премьер-министр страны Марио Драги. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:19

2022-06-24T16:19

2022-06-24T19:21

природный газ

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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Италия снизила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта, заявил премьер-министр страны Марио Драги."Что касается запасов, мы готовимся к зиме. Они идут очень хорошо. Что касается зависимости от российского газа, в прошлом году она составляла 40%, сейчас это 25%. Это означает, что меры правительства, которые были введены с начала (спецоперации), начинают давать результаты. Иными словами, другие поставщики начинают заменять российский газ", - сказал он в Брюсселе на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС.Драги подчеркнул, что замена российского газа на поставки от других экспортеров "идет лучше, чем планировалось", а также выразил оптимизм, что газ из РФ удастся заменить в течение года-полутора. Также премьер заверил, что этой зимой в Италии не произойдет чрезвычайной ситуации в газовой сфере."Все исследования, которые я видел, говорят, что благодаря поиску других поставщиков с точки зрения объемов мы находимся в хорошем положении", - сказал Драги, пресс-конференцию которого показывал Youtube-канал правительственного Дворца Киджи.После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. Выступая в мае в национальном парламенте, Драги подтвердил намерение достичь независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.Министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани в пятницу заявил газете La stampa, что Италия в следующем года получит 18 миллиардов кубометров газа от новых источников. Объем российских поставок ранее оценивался в 29-30 миллиардов.

https://ria.ru/20220624/gaz-1797942737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, в мире, евросоюз, экономика, брюссель, италия, марио драги, россия