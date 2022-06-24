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Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа - РИА Новости, 24.06.2022
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Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа
Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа - РИА Новости, 24.06.2022
Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа
Италия снизила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта, заявил премьер-министр страны Марио Драги. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:19
2022-06-24T19:21
природный газ
в мире
евросоюз
экономика
брюссель
италия
марио драги
россия
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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Италия снизила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта, заявил премьер-министр страны Марио Драги."Что касается запасов, мы готовимся к зиме. Они идут очень хорошо. Что касается зависимости от российского газа, в прошлом году она составляла 40%, сейчас это 25%. Это означает, что меры правительства, которые были введены с начала (спецоперации), начинают давать результаты. Иными словами, другие поставщики начинают заменять российский газ", - сказал он в Брюсселе на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС.Драги подчеркнул, что замена российского газа на поставки от других экспортеров "идет лучше, чем планировалось", а также выразил оптимизм, что газ из РФ удастся заменить в течение года-полутора. Также премьер заверил, что этой зимой в Италии не произойдет чрезвычайной ситуации в газовой сфере."Все исследования, которые я видел, говорят, что благодаря поиску других поставщиков с точки зрения объемов мы находимся в хорошем положении", - сказал Драги, пресс-конференцию которого показывал Youtube-канал правительственного Дворца Киджи.После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. Выступая в мае в национальном парламенте, Драги подтвердил намерение достичь независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.Министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани в пятницу заявил газете La stampa, что Италия в следующем года получит 18 миллиардов кубометров газа от новых источников. Объем российских поставок ранее оценивался в 29-30 миллиардов.
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природный газ, в мире, евросоюз, экономика, брюссель, италия, марио драги, россия
16:19 24.06.2022 (обновлено: 19:21 24.06.2022)
 
Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа

Премьер Италии Драги заявил о снижении зависимости страны от российского газа с 40% до 25%

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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РИМ, 24 июн – РИА Новости. Италия снизила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта, заявил премьер-министр страны Марио Драги.
"Что касается запасов, мы готовимся к зиме. Они идут очень хорошо. Что касается зависимости от российского газа, в прошлом году она составляла 40%, сейчас это 25%. Это означает, что меры правительства, которые были введены с начала (спецоперации), начинают давать результаты. Иными словами, другие поставщики начинают заменять российский газ", - сказал он в Брюсселе на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС.
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Евросоюз усомнился в технической причине снижения поставок газа из России
Драги подчеркнул, что замена российского газа на поставки от других экспортеров "идет лучше, чем планировалось", а также выразил оптимизм, что газ из РФ удастся заменить в течение года-полутора. Также премьер заверил, что этой зимой в Италии не произойдет чрезвычайной ситуации в газовой сфере.
"Все исследования, которые я видел, говорят, что благодаря поиску других поставщиков с точки зрения объемов мы находимся в хорошем положении", - сказал Драги, пресс-конференцию которого показывал Youtube-канал правительственного Дворца Киджи.
После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. Выступая в мае в национальном парламенте, Драги подтвердил намерение достичь независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.
Министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани в пятницу заявил газете La stampa, что Италия в следующем года получит 18 миллиардов кубометров газа от новых источников. Объем российских поставок ранее оценивался в 29-30 миллиардов.
Российский газ в Европе: страны-лидеры по объему закупок
1 февраля, 15:17Инфографика
Российский газ в Европе: страны — лидеры по объему закупок
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Природный газВ миреЕвросоюзЭкономикаБрюссельИталияМарио ДрагиРоссия
 
 
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