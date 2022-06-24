16:19 24.06.2022 (обновлено: 19:21 24.06.2022)
Премьер Италии заявил о снижении зависимости страны от российского газа
Премьер Италии Драги заявил о снижении зависимости страны от российского газа с 40% до 25%
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 24 июн – РИА Новости. Италия снизила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта, заявил премьер-министр страны Марио Драги.
"Что касается запасов, мы готовимся к зиме. Они идут очень хорошо. Что касается зависимости от российского газа, в прошлом году она составляла 40%, сейчас это 25%. Это означает, что меры правительства, которые были введены с начала (спецоперации), начинают давать результаты. Иными словами, другие поставщики начинают заменять российский газ", - сказал он в Брюсселе на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС.
"Все исследования, которые я видел, говорят, что благодаря поиску других поставщиков с точки зрения объемов мы находимся в хорошем положении", - сказал Драги, пресс-конференцию которого показывал Youtube-канал правительственного Дворца Киджи.
После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. Выступая в мае в национальном парламенте, Драги подтвердил намерение достичь независимости от поставок российского газа во второй половине 2024 года.
Министр по экологическому переходу страны Роберто Чинголани в пятницу заявил газете La stampa, что Италия в следующем года получит 18 миллиардов кубометров газа от новых источников. Объем российских поставок ранее оценивался в 29-30 миллиардов.