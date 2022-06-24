https://ria.ru/20220624/gaz-1797774236.html

Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"

Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 24.06.2022

Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допускает полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток". РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:16

2022-06-24T11:16

2022-06-24T11:16

германия

в мире

природный газ

северный поток

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допускает полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток"."Мы не можем этого исключать", - сказал Мюллер в эфире немецкого телеканала ARD, добавив, что Федеральное сетевое агентство изучает "различные сценарии".Мюллер призвал к энергосбережению, отметив, что "каждый в промышленности и в частном порядке может внести в это свой вклад". По его словам, речь идет о "свитере, насадке для душа, небольшом уменьшении нагрева". "Все это поможет", - отметил глава немецкого регулятора.Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил журналистам, что в стране активирован второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере - так называемого чрезвычайного плана действий. Граждане и предприятия должны принять меры по экономии газа. Ранее в Германии был введен первый уровень ЧС - Федеральное сетевое агентство приняло на себя разработку мер по противодействию ухудшению газоснабжения, был начат публичный мониторинг ситуации с поставками газа и заполненностью хранилищ.

https://ria.ru/20220624/gaz-1797748339.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, в мире, природный газ, северный поток