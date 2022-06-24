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Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 24.06.2022
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Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"
Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 24.06.2022
Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допускает полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:16
2022-06-24T11:16
германия
в мире
природный газ
северный поток
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допускает полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток"."Мы не можем этого исключать", - сказал Мюллер в эфире немецкого телеканала ARD, добавив, что Федеральное сетевое агентство изучает "различные сценарии".Мюллер призвал к энергосбережению, отметив, что "каждый в промышленности и в частном порядке может внести в это свой вклад". По его словам, речь идет о "свитере, насадке для душа, небольшом уменьшении нагрева". "Все это поможет", - отметил глава немецкого регулятора.Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил журналистам, что в стране активирован второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере - так называемого чрезвычайного плана действий. Граждане и предприятия должны принять меры по экономии газа. Ранее в Германии был введен первый уровень ЧС - Федеральное сетевое агентство приняло на себя разработку мер по противодействию ухудшению газоснабжения, был начат публичный мониторинг ситуации с поставками газа и заполненностью хранилищ.
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германия, в мире, природный газ, северный поток
11:16 24.06.2022
 
Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"

Глава регулятора Германии Мюллер допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допускает полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток".
"Мы не можем этого исключать", - сказал Мюллер в эфире немецкого телеканала ARD, добавив, что Федеральное сетевое агентство изучает "различные сценарии".
Мюллер призвал к энергосбережению, отметив, что "каждый в промышленности и в частном порядке может внести в это свой вклад". По его словам, речь идет о "свитере, насадке для душа, небольшом уменьшении нагрева". "Все это поможет", - отметил глава немецкого регулятора.
Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил журналистам, что в стране активирован второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере - так называемого чрезвычайного плана действий. Граждане и предприятия должны принять меры по экономии газа. Ранее в Германии был введен первый уровень ЧС - Федеральное сетевое агентство приняло на себя разработку мер по противодействию ухудшению газоснабжения, был начат публичный мониторинг ситуации с поставками газа и заполненностью хранилищ.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Министр экономики Германии заявил о газовом кризисе в стране
 
ГерманияВ миреПриродный газСеверный поток
 
 
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