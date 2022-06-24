https://ria.ru/20220624/gaz-1797774236.html
Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"
Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 24.06.2022
Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допускает полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:16
2022-06-24T11:16
2022-06-24T11:16
германия
в мире
природный газ
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797128267_0:101:3173:1886_1920x0_80_0_0_a38c970941134041c2e829b8d4f7b9ba.jpg
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допускает полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток"."Мы не можем этого исключать", - сказал Мюллер в эфире немецкого телеканала ARD, добавив, что Федеральное сетевое агентство изучает "различные сценарии".Мюллер призвал к энергосбережению, отметив, что "каждый в промышленности и в частном порядке может внести в это свой вклад". По его словам, речь идет о "свитере, насадке для душа, небольшом уменьшении нагрева". "Все это поможет", - отметил глава немецкого регулятора.Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил журналистам, что в стране активирован второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере - так называемого чрезвычайного плана действий. Граждане и предприятия должны принять меры по экономии газа. Ранее в Германии был введен первый уровень ЧС - Федеральное сетевое агентство приняло на себя разработку мер по противодействию ухудшению газоснабжения, был начат публичный мониторинг ситуации с поставками газа и заполненностью хранилищ.
https://ria.ru/20220624/gaz-1797748339.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797128267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e5695f57d7457095523995b30c4c2d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, природный газ, северный поток
Регулятор Германии допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"
Глава регулятора Германии Мюллер допустил прекращение поставок газа по "Северному потоку"
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер допускает
полное прекращение поставок газа в Германию по газопроводу "Северный поток".
"Мы не можем этого исключать", - сказал Мюллер в эфире немецкого телеканала ARD, добавив, что Федеральное сетевое агентство изучает "различные сценарии".
Мюллер призвал к энергосбережению, отметив, что "каждый в промышленности и в частном порядке может внести в это свой вклад". По его словам, речь идет о "свитере, насадке для душа, небольшом уменьшении нагрева". "Все это поможет", - отметил глава немецкого регулятора.
Ранее в четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек
заявил журналистам, что в стране активирован второй уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере - так называемого чрезвычайного плана действий. Граждане и предприятия должны принять меры по экономии газа. Ранее в Германии был введен первый уровень ЧС - Федеральное сетевое агентство приняло на себя разработку мер по противодействию ухудшению газоснабжения, был начат публичный мониторинг ситуации с поставками газа и заполненностью хранилищ.