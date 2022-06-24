https://ria.ru/20220624/gaz-1797748339.html

Министр экономики Германии заявил о газовом кризисе в стране

Министр экономики Германии заявил о газовом кризисе в стране - РИА Новости, 24.06.2022

Министр экономики Германии заявил о газовом кризисе в стране

Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:07

2022-06-24T10:07

2022-06-24T11:18

экономика

цены на нефть

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БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса.Он подчеркнул, что "потребление газа необходимо снизить везде, где это возможно".По словам министра, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности.Министр признался, что сам он в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа".Накануне в ФРГ активировали вторую стадию трехступенчатого плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере газа. Так, на первом этапе власти создали координационный штаб и начали следить за темпами заполнения хранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, но компании могут пока самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление. На последнем — устанавливается режим ЧС, что позволяет государству самому распределять ресурсы.Предусматривается, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90 процентов.Переход на вторую ступень произошел на фоне сокращения поставок "Газпромом", что российская госкорпорация связала с трудностями, возникшими с ремонтом оборудования из-за санкций.Москва подчеркивает, что ничего преднамеренного в ее действиях нет.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — на две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от общего потребления.

https://ria.ru/20220623/gaz-1797690251.html

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экономика, цены на нефть, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, германия, украина, евросоюз, siemens, международное энергетическое агентство, северный поток