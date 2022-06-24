10:07 24.06.2022 (обновлено: 11:18 24.06.2022)
Министр экономики Германии заявил о газовом кризисе в стране
Глава минэкономики Германии Хабек: в стране газовый кризис, нужно снизить потребление газа
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал повсеместно снижать потребление газа в стране из-за разразившегося кризиса.
"У нас газовый кризис. Как федеральное правительство, мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоснабжением", — сказал чиновник в интервью журналу Spiegel.
Он подчеркнул, что "потребление газа необходимо снизить везде, где это возможно".
По словам министра, нехватка топлива может привести к приостановке всех рыночных процессов, что грозит полным закрытием некоторых отраслей промышленности.
Министр признался, что сам он в целях энергосбережения "значительно сократил время принятия душа".
Накануне в ФРГ активировали вторую стадию трехступенчатого плана по борьбе с чрезвычайной ситуацией в сфере газа. Так, на первом этапе власти создали координационный штаб и начали следить за темпами заполнения хранилищ. На втором вводится состояние повышенной готовности, но компании могут пока самостоятельно решать, в каких объемах снижать потребление. На последнем — устанавливается режим ЧС, что позволяет государству самому распределять ресурсы.
Предусматривается, что к декабрю газохранилища страны должны быть заполнены на 90 процентов.
Переход на вторую ступень произошел на фоне сокращения поставок "Газпромом", что российская госкорпорация связала с трудностями, возникшими с ремонтом оборудования из-за санкций.
Москва подчеркивает, что ничего преднамеренного в ее действиях нет.
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров — на две трети — к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45 процентов от объема европейского импорта и 40 процентов от общего потребления.