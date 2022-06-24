https://ria.ru/20220624/gartsman-1797880046.html

Умер автор текстов песен к "Острову сокровищ" Аркадий Гарцман

Умер автор текстов песен к "Острову сокровищ" Аркадий Гарцман - РИА Новости, 24.06.2022

Умер автор текстов песен к "Острову сокровищ" Аркадий Гарцман

Советский и украинский поэт, актер и автор текстов песен к мультфильму "Остров сокровищ" (1988 год) умер на 76-м году жизни, сообщила на своей странице в... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:28

2022-06-24T15:28

2022-06-24T15:40

культура

новости культуры

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797882934_0:9:621:358_1920x0_80_0_0_4f1253a822cdd9409ef52699c5ab4e72.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Советский и украинский поэт, актер и автор текстов песен к мультфильму "Остров сокровищ" (1988 год) умер на 76-м году жизни, сообщила на своей странице в соцсетях его дочь Виктория Аронова."У меня был самый лучший папа на свете и для меня самый лучший мужчина на свете. Он и сейчас там, но уже в другом месте - с Господом на Небесах. Это только успокаивает. Но я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе. Так что до встречи, любимый!", - написала она.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, украина