https://ria.ru/20220624/gartsman-1797880046.html
Умер автор текстов песен к "Острову сокровищ" Аркадий Гарцман
Умер автор текстов песен к "Острову сокровищ" Аркадий Гарцман - РИА Новости, 24.06.2022
Умер автор текстов песен к "Острову сокровищ" Аркадий Гарцман
Советский и украинский поэт, актер и автор текстов песен к мультфильму "Остров сокровищ" (1988 год) умер на 76-м году жизни, сообщила на своей странице в... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:28
2022-06-24T15:28
2022-06-24T15:40
культура
новости культуры
украина
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Советский и украинский поэт, актер и автор текстов песен к мультфильму "Остров сокровищ" (1988 год) умер на 76-м году жизни, сообщила на своей странице в соцсетях его дочь Виктория Аронова."У меня был самый лучший папа на свете и для меня самый лучший мужчина на свете. Он и сейчас там, но уже в другом месте - с Господом на Небесах. Это только успокаивает. Но я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе. Так что до встречи, любимый!", - написала она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, украина
15:28 24.06.2022 (обновлено: 15:40 24.06.2022)
Умер автор текстов песен к "Острову сокровищ" Аркадий Гарцман
Автор текстов песен к "Острову сокровищ" Аркадий Гарцман умер в Киеве на 76-м году жизни
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Советский и украинский поэт, актер и автор текстов песен к мультфильму "Остров сокровищ" (1988 год) умер на 76-м году жизни, сообщила на своей странице в соцсетях его дочь Виктория Аронова.
"У меня был самый лучший папа на свете и для меня самый лучший мужчина на свете. Он и сейчас там, но уже в другом месте - с Господом на Небесах. Это только успокаивает. Но я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе. Так что до встречи, любимый!", - написала она.