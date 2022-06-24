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Украинские войска бросили свой флаг при бегстве из Золотого, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/flagi-1797718553.html
Украинские войска бросили свой флаг при бегстве из Золотого, заявили в ЛНР
Украинские войска бросили свой флаг при бегстве из Золотого, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска бросили свой флаг при бегстве из Золотого, заявили в ЛНР
Украинские военные при отходе из населенного пункта Золотое бросили свой флаг, рассказал журналистам командир 6-го отдельного мотострелкового отряда имени... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T01:04
2022-06-24T07:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
украина
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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные при отходе из населенного пункта Золотое бросили свой флаг, рассказал журналистам командир 6-го отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.Посол ЛНР в России Родион Мирошник в четверг днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, луганская народная республика, россия, украина
01:04 24.06.2022 (обновлено: 07:28 24.06.2022)
 
Украинские войска бросили свой флаг при бегстве из Золотого, заявили в ЛНР

Командир отряда Народной милиции Полуполтинных: ВСУ при отходе из Золотого бросили флаг

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные при отходе из населенного пункта Золотое бросили свой флаг, рассказал журналистам командир 6-го отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник в четверг днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.

"Вот это в Золотом, "старые наши знакомые" — 108-й отдельный горно-штурмовой батальон (украинских войск – ред.) — потеряли свое знамя, не забрали с собой. Кто-то защищал до конца, он уже умер", - продемонстрировал флаг Полуполтинных.

В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Дым в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 20:10Специальная военная операция на Украине
Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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