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Украинские войска бросили свой флаг при бегстве из Золотого, заявили в ЛНР

Украинские войска бросили свой флаг при бегстве из Золотого, заявили в ЛНР - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска бросили свой флаг при бегстве из Золотого, заявили в ЛНР

Украинские военные при отходе из населенного пункта Золотое бросили свой флаг, рассказал журналистам командир 6-го отдельного мотострелкового отряда имени... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T01:04

2022-06-24T01:04

2022-06-24T07:28

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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные при отходе из населенного пункта Золотое бросили свой флаг, рассказал журналистам командир 6-го отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.Посол ЛНР в России Родион Мирошник в четверг днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220623/plen-1797688968.html

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россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, россия, украина