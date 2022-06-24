01:04 24.06.2022 (обновлено: 07:28 24.06.2022)
Украинские войска бросили свой флаг при бегстве из Золотого, заявили в ЛНР
Командир отряда Народной милиции Полуполтинных: ВСУ при отходе из Золотого бросили флаг
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 24 июн - РИА Новости. Украинские военные при отходе из населенного пункта Золотое бросили свой флаг, рассказал журналистам командир 6-го отдельного мотострелкового отряда имени Платова Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник в четверг днем заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
"Вот это в Золотом, "старые наши знакомые" — 108-й отдельный горно-штурмовой батальон (украинских войск – ред.) — потеряли свое знамя, не забрали с собой. Кто-то защищал до конца, он уже умер", - продемонстрировал флаг Полуполтинных.
В самом Горском и Золотом сейчас идут уличные бои, в некоторых районах, уже взятых под контроль ЛНР, идут зачистки.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".