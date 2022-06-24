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В ДНР установили уголовную ответственность за фейки о госорганах России
В ДНР установили уголовную ответственность за фейки о госорганах России - РИА Новости, 24.06.2022
В ДНР установили уголовную ответственность за фейки о госорганах России
Народный совет Донецкой Народной Республики установил уголовную ответственность за распространение ложной информации о действиях государственных органов России, РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:37
2022-06-24T19:37
2022-06-24T20:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 24 июн — РИА Новости. Народный совет Донецкой Народной Республики установил уголовную ответственность за распространение ложной информации о действиях государственных органов России, Луганской Народной Республики и ДНР за пределами их территорий.Изменения вносятся в статьи 236 (прим. 3) и 326 (прим. 1).Аналогичному виду наказания подлежат "публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения государственными органами вышеуказанных государств своих полномочий" в целях своей защиты и защиты их граждан.В ДНР ожидают, что законопроект поспособствует "обеспечению безопасности государства и общества, а также станет превентивной мерой недопущения публичного распространения заведомо ложной информации".Документ приняли депутаты Народного совета в двух чтениях, он вступает в силу со дня его опубликования.В марте в России приняли федеральный закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию государственных органов, работающих за рубежом. Ответственность предусмотрена за распространение фейков о таких структурах, как Росгвардия, посольства, диппредставительства, МЧС и прокуратура. Подобная мера действует также за ложную информацию о российских Вооруженных силах.
https://ria.ru/20220618/minoborony-1796496394.html
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донецкая народная республика, донбасс, луганская народная республика, россия
19:37 24.06.2022 (обновлено: 20:22 24.06.2022)
В ДНР установили уголовную ответственность за фейки о госорганах России
Парламент ДНР установил ответственность за фейки о госорганах России и республик Донбасса