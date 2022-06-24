https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797947987.html
ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество, заявил Макрон
ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество, заявил Макрон - РИА Новости, 24.06.2022
ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС пригласит к участию в будущем европейском политическом сообществе страны от "Исландии до Украины", но Россия в РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:55
2022-06-24T17:55
2022-06-24T17:55
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россия
евросоюз
франция
эммануэль макрон
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС пригласит к участию в будущем европейском политическом сообществе страны от "Исландии до Украины", но Россия в их число не вошла. Ранее французский президент сообщил, что первая встреча в таком формате пройдет в Чехии в период ее председательства в Евросоюзе, то есть в ближайшие полгода."Мы проработаем темы для повестки, которые было бы интересно обсудить. Мы пригласим страны от Исландии до Украины", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.По его словам, приглашения направят членам Европейской экономической зоны, странам, стремящимся в ЕС, покинувшим союз, а также государствам Восточного партнерства, в которое входят бывшие республики СССР. При этом он уточнил, что граница предполагаемого европейского политического сообщества на востоке "пройдет по границам Украины и Молдавии", исключив Россию из будущего проекта.Ранее Макрон сообщил, что не отказывается от своей идеи создания европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил и статус кандидатов.По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна тесная интеграция внутри ЕС.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html
https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html
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РИА Новости
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в мире, россия, евросоюз, франция, эммануэль макрон
ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество, заявил Макрон
Макрон: ЕС пригласит в европейское политическое сообщество все страны, но не Россию