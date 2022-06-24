https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797947987.html

ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество, заявил Макрон

ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество, заявил Макрон - РИА Новости, 24.06.2022

ЕС не пригласит Россию в европейское политическое сообщество, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС пригласит к участию в будущем европейском политическом сообществе страны от "Исландии до Украины", но Россия в РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:55

2022-06-24T17:55

2022-06-24T17:55

в мире

россия

евросоюз

франция

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС пригласит к участию в будущем европейском политическом сообществе страны от "Исландии до Украины", но Россия в их число не вошла. Ранее французский президент сообщил, что первая встреча в таком формате пройдет в Чехии в период ее председательства в Евросоюзе, то есть в ближайшие полгода."Мы проработаем темы для повестки, которые было бы интересно обсудить. Мы пригласим страны от Исландии до Украины", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.По его словам, приглашения направят членам Европейской экономической зоны, странам, стремящимся в ЕС, покинувшим союз, а также государствам Восточного партнерства, в которое входят бывшие республики СССР. При этом он уточнил, что граница предполагаемого европейского политического сообщества на востоке "пройдет по границам Украины и Молдавии", исключив Россию из будущего проекта.Ранее Макрон сообщил, что не отказывается от своей идеи создания европейского политического сообщества со странами, не входящими в ЕС, в том числе с теми, кто получил и статус кандидатов.По его словам, Европе нужна структура, которая поможет развивать сотрудничество в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна тесная интеграция внутри ЕС.

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

https://ria.ru/20220609/evropeytsy-1794069411.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, франция, эммануэль макрон