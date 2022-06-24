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МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах - РИА Новости, 24.06.2022
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МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах
МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах - РИА Новости, 24.06.2022
МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:00
2022-06-24T18:32
петер сийярто
венгрия
грузия
евросоюз
украина
молдавия
в мире
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией."Мы в Венгрии прекрасно знаем, что такое брюссельские двойные стандарты, что сейчас, к сожалению, испытали и наши грузинские друзья. &lt;...&gt; Наряду с Украиной и Молдавией Грузия тоже должна была вчера получить статус кандидата в члены Евросоюза, но то, что произошло в итоге, необъяснимо, непонятно и даже вредно для Европы", — написал он в соцсетях по итогам визита в Тбилиси.Он добавил, что если бы у ЕС "было хоть немного стратегического видения", то Тбилиси получил бы шанс от Брюсселя."Вместо этого здесь снова упущенная возможность, которая к тому же неуважение к грузинской нации", — сказал Сийярто.Накануне главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав союза.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине.Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20220623/gruziya-1797353611.html
https://ria.ru/20220624/shor-1797906745.html
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петер сийярто, венгрия, грузия, евросоюз, украина, молдавия, в мире
17:00 24.06.2022 (обновлено: 18:32 24.06.2022)
 
МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах

МИД Венгрии обвинил ЕС в двойных стандартах за непредоставление Грузии статуса кандидата

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией.
"Мы в Венгрии прекрасно знаем, что такое брюссельские двойные стандарты, что сейчас, к сожалению, испытали и наши грузинские друзья. <...> Наряду с Украиной и Молдавией Грузия тоже должна была вчера получить статус кандидата в члены Евросоюза, но то, что произошло в итоге, необъяснимо, непонятно и даже вредно для Европы", — написал он в соцсетях по итогам визита в Тбилиси.
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Он добавил, что если бы у ЕС "было хоть немного стратегического видения", то Тбилиси получил бы шанс от Брюсселя.
"Вместо этого здесь снова упущенная возможность, которая к тому же неуважение к грузинской нации", — сказал Сийярто.
Накануне главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав союза.
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине.
Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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Петер СийяртоВенгрияГрузияЕвросоюзУкраинаМолдавияВ мире
 
 
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