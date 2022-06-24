https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797916077.html

МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах

МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах - РИА Новости, 24.06.2022

МИД Венгрии обвинил Евросоюз в двойных стандартах

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:00

2022-06-24T17:00

2022-06-24T18:32

петер сийярто

венгрия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами непредоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС наряду с Украиной и Молдавией."Мы в Венгрии прекрасно знаем, что такое брюссельские двойные стандарты, что сейчас, к сожалению, испытали и наши грузинские друзья. <...> Наряду с Украиной и Молдавией Грузия тоже должна была вчера получить статус кандидата в члены Евросоюза, но то, что произошло в итоге, необъяснимо, непонятно и даже вредно для Европы", — написал он в соцсетях по итогам визита в Тбилиси.Он добавил, что если бы у ЕС "было хоть немного стратегического видения", то Тбилиси получил бы шанс от Брюсселя."Вместо этого здесь снова упущенная возможность, которая к тому же неуважение к грузинской нации", — сказал Сийярто.Накануне главы государств и правительств ЕС приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав союза.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за предоставление статуса кандидата в члены Евросоюза Украине и Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине.Получение такого статуса — лишь первый шаг пути к вступлению в Евросоюз. Турции его предоставили в 1999 году, Северной Македонии — в 2005-м, Черногории — в 2010-м, а Сербии — в 2012-м. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

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https://ria.ru/20220624/shor-1797906745.html

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797877011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

петер сийярто, венгрия, грузия, евросоюз, украина, молдавия, в мире