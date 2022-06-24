В Германии заявили о "демонтаже Евросоюза" в случае принятия Украины
Обозреватель Der Freitag Херден: принятие Украины в ЕС запустит процесс демонтажа союза
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз сместит "ядро Европы" с запада на восток, считает обозреватель Der Freitag Лутц Херден. По его мнению, это грозит возникновением восточноевропейского блока с участием Польши и Прибалтики, а он выведет ЕС на путь "самодемонтажа".
Наделение Киева статусом кандидата на присоединение к Евросоюзу ни к чему не обязывает организацию и, если опираться на опыт Турции, ставшей кандидатом в 1999-м, то можно утверждать, что Украина не войдет в ЕС к 2044 году, отмечает автор. Однако предоставление статуса кандидата стране, ведущей боевые действия, подрывает доверие к ЕС — таких прецедентов еще не было. Херден заявил, что с началом российской спецоперации "ядро Европы" сместилось с Запада на Восток, и отношение к украинскому кризису в союзе во многом определяется странами Балтии и Польши. Журналист напомнил о недавнем визите лидеров Германии, Франции и Италии в Киев. По его мнению Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги были вынуждены посетить Украину в компании румынского президента Клауса Йоханниса, чтобы не сложилось мнение, будто европейский Запад действует в отрыве от Востока.
Херден также обратил внимание на то, что Еврокомиссия сняла препятствия для получения Польшей финпомощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. У ЕК были претензии к Варшаве из-за судебной реформы, но теперь это неважно, ведь Польша играет передовую роль в противостоянии с Россией.
"Польша выступает в качестве "старосты восточноевропейского филиала ЕС", который потенциально может стать настоящим блоком, если Украина все-таки войдет в союз", — продолжил журналист.
Он пояснил, что такой блок внутри ЕС не позволит принять ни одну инициативу без его одобрения.
"Расширение Евросоюза на Восток оказалось тем, чем оно было всегда, — путем к "самодемонтажу"", — заявил Херден.
Он предупредил европейцев, что прием Киева в ряды стран ЕС приведет к тому, что политика организации будет определяться интересами Украины — ее величиной, статусом "жертвы", бескомпромиссной враждой с Россией и необходимостью восстанавливать экономику.