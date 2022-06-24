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В Германии заявили о "демонтаже Евросоюза" в случае принятия Украины - РИА Новости, 24.06.2022
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В Германии заявили о "демонтаже Евросоюза" в случае принятия Украины
В Германии заявили о "демонтаже Евросоюза" в случае принятия Украины - РИА Новости, 24.06.2022
В Германии заявили о "демонтаже Евросоюза" в случае принятия Украины
Вступление Украины в Евросоюз сместит "ядро Европы" с запада на восток, считает обозреватель Der Freitag Лутц Херден. По его мнению, это грозит возникновением... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:24
2022-06-24T15:24
в мире
олаф шольц
эммануэль макрон
марио драги
украина
польша
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз сместит "ядро Европы" с запада на восток, считает обозреватель Der Freitag Лутц Херден. По его мнению, это грозит возникновением восточноевропейского блока с участием Польши и Прибалтики, а он выведет ЕС на путь "самодемонтажа".Наделение Киева статусом кандидата на присоединение к Евросоюзу ни к чему не обязывает организацию и, если опираться на опыт Турции, ставшей кандидатом в 1999-м, то можно утверждать, что Украина не войдет в ЕС к 2044 году, отмечает автор. Однако предоставление статуса кандидата стране, ведущей боевые действия, подрывает доверие к ЕС — таких прецедентов еще не было. Херден заявил, что с началом российской спецоперации "ядро Европы" сместилось с Запада на Восток, и отношение к украинскому кризису в союзе во многом определяется странами Балтии и Польши. Журналист напомнил о недавнем визите лидеров Германии, Франции и Италии в Киев. По его мнению Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги были вынуждены посетить Украину в компании румынского президента Клауса Йоханниса, чтобы не сложилось мнение, будто европейский Запад действует в отрыве от Востока.Херден также обратил внимание на то, что Еврокомиссия сняла препятствия для получения Польшей финпомощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. У ЕК были претензии к Варшаве из-за судебной реформы, но теперь это неважно, ведь Польша играет передовую роль в противостоянии с Россией."Польша выступает в качестве "старосты восточноевропейского филиала ЕС", который потенциально может стать настоящим блоком, если Украина все-таки войдет в союз", — продолжил журналист.Он пояснил, что такой блок внутри ЕС не позволит принять ни одну инициативу без его одобрения."Расширение Евросоюза на Восток оказалось тем, чем оно было всегда, — путем к "самодемонтажу"", — заявил Херден.Он предупредил европейцев, что прием Киева в ряды стран ЕС приведет к тому, что политика организации будет определяться интересами Украины — ее величиной, статусом "жертвы", бескомпромиссной враждой с Россией и необходимостью восстанавливать экономику.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
https://ria.ru/20220623/ukraina-1797712894.html
https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797818471.html
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в мире, олаф шольц, эммануэль макрон, марио драги, украина, польша, евросоюз, еврокомиссия
15:24 24.06.2022
 
В Германии заявили о "демонтаже Евросоюза" в случае принятия Украины

Обозреватель Der Freitag Херден: принятие Украины в ЕС запустит процесс демонтажа союза

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Вступление Украины в Евросоюз сместит "ядро Европы" с запада на восток, считает обозреватель Der Freitag Лутц Херден. По его мнению, это грозит возникновением восточноевропейского блока с участием Польши и Прибалтики, а он выведет ЕС на путь "самодемонтажа".
Наделение Киева статусом кандидата на присоединение к Евросоюзу ни к чему не обязывает организацию и, если опираться на опыт Турции, ставшей кандидатом в 1999-м, то можно утверждать, что Украина не войдет в ЕС к 2044 году, отмечает автор. Однако предоставление статуса кандидата стране, ведущей боевые действия, подрывает доверие к ЕС — таких прецедентов еще не было. Херден заявил, что с началом российской спецоперации "ядро Европы" сместилось с Запада на Восток, и отношение к украинскому кризису в союзе во многом определяется странами Балтии и Польши. Журналист напомнил о недавнем визите лидеров Германии, Франции и Италии в Киев. По его мнению Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги были вынуждены посетить Украину в компании румынского президента Клауса Йоханниса, чтобы не сложилось мнение, будто европейский Запад действует в отрыве от Востока.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 23:25
Как кредит обитателям психушки: французы высказались о приеме Украины в ЕС
Херден также обратил внимание на то, что Еврокомиссия сняла препятствия для получения Польшей финпомощи для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. У ЕК были претензии к Варшаве из-за судебной реформы, но теперь это неважно, ведь Польша играет передовую роль в противостоянии с Россией.
"Польша выступает в качестве "старосты восточноевропейского филиала ЕС", который потенциально может стать настоящим блоком, если Украина все-таки войдет в союз", — продолжил журналист.
Он пояснил, что такой блок внутри ЕС не позволит принять ни одну инициативу без его одобрения.
"Расширение Евросоюза на Восток оказалось тем, чем оно было всегда, — путем к "самодемонтажу"", — заявил Херден.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Лавров прокомментировал получение статуса кандидата в ЕС Украиной
Он предупредил европейцев, что прием Киева в ряды стран ЕС приведет к тому, что политика организации будет определяться интересами Украины — ее величиной, статусом "жертвы", бескомпромиссной враждой с Россией и необходимостью восстанавливать экономику.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в четверг одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
 
В миреОлаф ШольцЭммануэль МакронМарио ДрагиУкраинаПольшаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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