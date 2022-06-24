https://ria.ru/20220624/evropa-1797814335.html

ЕС не реализует соглашения об общем пространстве, заявил Лавров

ЕС не реализует соглашения об общем пространстве, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2022

ЕС не реализует соглашения об общем пространстве, заявил Лавров

Действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель не хочет выполнять договоренности по созданию общего пространства "от Атлантики до Тихого океана" между ЕС и... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:58

2022-06-24T12:58

2022-06-24T13:20

в мире

джейхун байрамов

европа

тихий океан

азербайджан

евразийский экономический союз

сергей лавров

евросоюз

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БАКУ, 24 июн - РИА Новости. Действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель не хочет выполнять договоренности по созданию общего пространства "от Атлантики до Тихого океана" между ЕС и странами ЕАЭС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Евросоюз доказывает, что он не хочет никаких объединительных тенденций в Европе. Что он не выполняет и не собирается выполнять имевшиеся договоренности между Российской Федерацией и странами ЕАЭС, касательно развития общих пространств, экономики, в гуманитарной сфере, сфере внутренней безопасности. И не хочет выполнять те задачи, которые были сформулированы в русле высоких целей - создания общего пространства от Атлантики до Тихого океана. Все это позади, все это в прошлом", - заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797811881.html

европа

тихий океан

азербайджан

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Дарья Буймова

в мире, джейхун байрамов, европа, тихий океан, азербайджан, евразийский экономический союз, сергей лавров, евросоюз