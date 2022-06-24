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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году - РИА Новости, 24.06.2022
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Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году - РИА Новости, 24.06.2022
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:46
2022-06-24T15:10
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
национальный расчетный депозитарий (нрд)
евробонды
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства, эквивалентные 159,4 миллиона долларов.Этот выпуск евробондов министерство разместило в 1998 году в объеме 2,5 миллиарда долларов.Накануне Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам российских евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей. Они были размещены в 2017-м под 4,25 процента и 5,25 процента годовых соответственно.Ведомство в соответствии с указом президента от 22 июня перешло на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://ria.ru/20220623/evrobondy-1797562769.html
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, национальный расчетный депозитарий (нрд), евробонды
13:46 24.06.2022 (обновлено: 15:10 24.06.2022)
 
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году

Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2028 году на 8,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов России . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства, эквивалентные 159,4 миллиона долларов.

"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", — отметило ведомство.

Этот выпуск евробондов министерство разместило в 1998 году в объеме 2,5 миллиарда долларов.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 13:48
В Минфине назвали условие получения рублей иностранцами по евробондам
Накануне Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам российских евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей. Они были размещены в 2017-м под 4,25 процента и 5,25 процента годовых соответственно.
Ведомство в соответствии с указом президента от 22 июня перешло на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 15:09
Иностранные инвесторы могут забрать деньги без суда, заявил Силуанов
 
Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаРоссияНациональный расчетный депозитарий (НРД)евробонды
 
 
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