https://ria.ru/20220624/evrobondy-1797836291.html
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году - РИА Новости, 24.06.2022
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году
Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:46
2022-06-24T13:46
2022-06-24T15:10
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
россия
национальный расчетный депозитарий (нрд)
евробонды
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минфин России выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году на сумму 8,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства, эквивалентные 159,4 миллиона долларов.Этот выпуск евробондов министерство разместило в 1998 году в объеме 2,5 миллиарда долларов.Накануне Минфин выплатил в рублях купоны по двум выпускам российских евробондов с погашением в 2027 и 2047 годах на общую сумму 12,51 миллиарда рублей. Они были размещены в 2017-м под 4,25 процента и 5,25 процента годовых соответственно.Ведомство в соответствии с указом президента от 22 июня перешло на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.
https://ria.ru/20220623/evrobondy-1797562769.html
https://ria.ru/20220623/investitsii-1797591991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, национальный расчетный депозитарий (нрд), евробонды
13:46 24.06.2022 (обновлено: 15:10 24.06.2022)
Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2028 году
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2028 году на 8,5 миллиарда рублей