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Украине нечему радоваться из-за статуса кандидата в ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 24.06.2022
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Украине нечему радоваться из-за статуса кандидата в ЕС, заявил эксперт
Украине нечему радоваться из-за статуса кандидата в ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 24.06.2022
Украине нечему радоваться из-за статуса кандидата в ЕС, заявил эксперт
Украине нечего радоваться предоставлению статуса кандидата в Евросоюз (ЕС), аналогичный статус уже 50 лет имеется у Турции, заявил профессор Академии военных... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:49
2022-06-24T09:49
эммануэль макрон
турция
россия
украина
евросоюз
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БАКУ, 24 июн – РИА Новости. Украине нечего радоваться предоставлению статуса кандидата в Евросоюз (ЕС), аналогичный статус уже 50 лет имеется у Турции, заявил профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье."Украине нечего радоваться предоставлению статуса кандидата в ЕС, аналогичный статус уже 50 лет имеется у Турции. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот шаг сигналом для России. Анкара каждый год отмечает годовщину этого статуса. Вот это сигнал, да еще какой, просто только Грузия обиделась, и только", - сказал РИА Новости Тиханский.По словам эксперта, "обещать - это еще не значит жениться"."Такие "завирули" у Евросоюза давно в ходу. И то, что они "политкорректно" выбирают страны в кандидаты показывает их не экономическую направленность, а только политическую. Пример самоубийства в угоду США. "Стрелять себе в ногу", но в угоду Вашингтона - это предопределение Польши, Прибалтики и Украины с Молдовой. Жупел один - русофобия", - отметил он.Отвечая на вопрос об информационной войне Запада, российский профессор заявил, что США и Европа не закрывают глаза на реальное происходящее, просто у них спектр света другой: "Видят, что выгодно, что не выгодно - не видят, а значит и не было".
https://ria.ru/20220624/reshenie-1797727193.html
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эммануэль макрон, турция, россия, украина, евросоюз
09:49 24.06.2022
 
Украине нечему радоваться из-за статуса кандидата в ЕС, заявил эксперт

Эксперт Тиханский: статус кандидата в ЕС не является поводом для радости для Киева

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БАКУ, 24 июн – РИА Новости. Украине нечего радоваться предоставлению статуса кандидата в Евросоюз (ЕС), аналогичный статус уже 50 лет имеется у Турции, заявил профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
06:38
Косачев назвал решение ЕС по Украине и Молдавии "чисто политическим"
"Украине нечего радоваться предоставлению статуса кандидата в ЕС, аналогичный статус уже 50 лет имеется у Турции. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот шаг сигналом для России. Анкара каждый год отмечает годовщину этого статуса. Вот это сигнал, да еще какой, просто только Грузия обиделась, и только", - сказал РИА Новости Тиханский.
По словам эксперта, "обещать - это еще не значит жениться".
"Такие "завирули" у Евросоюза давно в ходу. И то, что они "политкорректно" выбирают страны в кандидаты показывает их не экономическую направленность, а только политическую. Пример самоубийства в угоду США. "Стрелять себе в ногу", но в угоду Вашингтона - это предопределение Польши, Прибалтики и Украины с Молдовой. Жупел один - русофобия", - отметил он.
Отвечая на вопрос об информационной войне Запада, российский профессор заявил, что США и Европа не закрывают глаза на реальное происходящее, просто у них спектр света другой: "Видят, что выгодно, что не выгодно - не видят, а значит и не было".
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 08:00
Европа делает очередную попытку отодвинуть свои границы на восток
 
Эммануэль МакронТурцияРоссияУкраинаЕвросоюз
 
 
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