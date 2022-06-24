https://ria.ru/20220624/es-1797745020.html

Украине нечему радоваться из-за статуса кандидата в ЕС, заявил эксперт

Украине нечему радоваться из-за статуса кандидата в ЕС, заявил эксперт - РИА Новости, 24.06.2022

Украине нечему радоваться из-за статуса кандидата в ЕС, заявил эксперт

Украине нечего радоваться предоставлению статуса кандидата в Евросоюз (ЕС), аналогичный статус уже 50 лет имеется у Турции, заявил профессор Академии военных... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:49

2022-06-24T09:49

2022-06-24T09:49

эммануэль макрон

турция

россия

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

БАКУ, 24 июн – РИА Новости. Украине нечего радоваться предоставлению статуса кандидата в Евросоюз (ЕС), аналогичный статус уже 50 лет имеется у Турции, заявил профессор Академии военных наук РФ Александр Тиханский.Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье."Украине нечего радоваться предоставлению статуса кандидата в ЕС, аналогичный статус уже 50 лет имеется у Турции. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот шаг сигналом для России. Анкара каждый год отмечает годовщину этого статуса. Вот это сигнал, да еще какой, просто только Грузия обиделась, и только", - сказал РИА Новости Тиханский.По словам эксперта, "обещать - это еще не значит жениться"."Такие "завирули" у Евросоюза давно в ходу. И то, что они "политкорректно" выбирают страны в кандидаты показывает их не экономическую направленность, а только политическую. Пример самоубийства в угоду США. "Стрелять себе в ногу", но в угоду Вашингтона - это предопределение Польши, Прибалтики и Украины с Молдовой. Жупел один - русофобия", - отметил он.Отвечая на вопрос об информационной войне Запада, российский профессор заявил, что США и Европа не закрывают глаза на реальное происходящее, просто у них спектр света другой: "Видят, что выгодно, что не выгодно - не видят, а значит и не было".

https://ria.ru/20220624/reshenie-1797727193.html

https://ria.ru/20220623/ukraina-1797403769.html

турция

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эммануэль макрон, турция, россия, украина, евросоюз