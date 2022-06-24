https://ria.ru/20220624/episkop-1798015868.html

Британский епископ назвал санкции против России тупым инструментом

Британский епископ назвал санкции против России тупым инструментом - РИА Новости, 24.06.2022

Британский епископ назвал санкции против России тупым инструментом

Британский епископ Ник Бейнс назвал санкции Британии и её союзников против России "тупым инструментом" и считает, что текущая политика против России может... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T22:33

2022-06-24T22:33

2022-06-24T22:34

в мире

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великобритания

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британский епископ Ник Бейнс назвал санкции Британии и её союзников против России "тупым инструментом" и считает, что текущая политика против России может привести к "стратегическим просчетам", сообщает газета Times."Долгосрочная цель должна состоять в том, чтобы Украина контролировала всю свою территорию, но из этого необязательно следует, что для освобождения Крыма или даже всего восточного Донбасса необходимо использовать военную силу. Некоторые из этих целей могут быть лучше достигнуты с помощью дипломатии и выборочного ослабления санкций", - цитирует издание слова священника.Как отмечает газета, по мнению Бейнса, санкции против России являются "тупым инструментом", который может подогреть российский национализм, а реакция Великобритании и ее союзников на действия России может привести к "стратегическим просчетам".Позже, как сообщает Times, Церковь Англии заявила, что взгляд епископа не отражает политику церкви.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797987221.html

https://ria.ru/20220624/evrosoyuz-1797775847.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, донбасс, церковь англии, великобритания, санкции, санкции в отношении россии