https://ria.ru/20220624/dtp-1797734536.html
В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком
В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 24.06.2022
В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком
Автомобиль Audi совершил наезд на женщину с ребенком в Альметьевске поздно вечером в четверг, женщина погибла, девятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:40
2022-06-24T08:40
2022-06-24T08:40
происшествия
альметьевск
audi a8
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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Автомобиль Audi совершил наезд на женщину с ребенком в Альметьевске поздно вечером в четверг, женщина погибла, девятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Татарстана."Около 23.25 на проезжей части рядом с домом №18а на улице Заречной в Альметьевске автомобиль Audi Q7 под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на женщину с ребенком. В результате аварии 44-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, ее девятилетнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.
https://ria.ru/20220612/dtp-1794863879.html
альметьевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, альметьевск, audi a8
В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком
В Татарстане из-за наезда автомобиля погибла женщина и пострадал ребенок
КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Автомобиль Audi совершил наезд на женщину с ребенком в Альметьевске поздно вечером в четверг, женщина погибла, девятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Татарстана.
"Около 23.25 на проезжей части рядом с домом №18а на улице Заречной в Альметьевске
автомобиль Audi
Q7 под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на женщину с ребенком. В результате аварии 44-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, ее девятилетнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.
По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.