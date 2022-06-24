https://ria.ru/20220624/dtp-1797734536.html

В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком

В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 24.06.2022

В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком

Автомобиль Audi совершил наезд на женщину с ребенком в Альметьевске поздно вечером в четверг, женщина погибла, девятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T08:40

2022-06-24T08:40

2022-06-24T08:40

происшествия

альметьевск

audi a8

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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Автомобиль Audi совершил наезд на женщину с ребенком в Альметьевске поздно вечером в четверг, женщина погибла, девятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Татарстана."Около 23.25 на проезжей части рядом с домом №18а на улице Заречной в Альметьевске автомобиль Audi Q7 под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на женщину с ребенком. В результате аварии 44-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, ее девятилетнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.

https://ria.ru/20220612/dtp-1794863879.html

альметьевск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, альметьевск, audi a8