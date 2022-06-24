Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220624/dtp-1797734536.html
В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком
В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком - РИА Новости, 24.06.2022
В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком
Автомобиль Audi совершил наезд на женщину с ребенком в Альметьевске поздно вечером в четверг, женщина погибла, девятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T08:40
2022-06-24T08:40
происшествия
альметьевск
audi a8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Автомобиль Audi совершил наезд на женщину с ребенком в Альметьевске поздно вечером в четверг, женщина погибла, девятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Татарстана."Около 23.25 на проезжей части рядом с домом №18а на улице Заречной в Альметьевске автомобиль Audi Q7 под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на женщину с ребенком. В результате аварии 44-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, ее девятилетнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.
https://ria.ru/20220612/dtp-1794863879.html
альметьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, альметьевск, audi a8
08:40 24.06.2022
 
В Татарстане автомобиль сбил женщину с ребенком

В Татарстане из-за наезда автомобиля погибла женщина и пострадал ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Автомобиль Audi совершил наезд на женщину с ребенком в Альметьевске поздно вечером в четверг, женщина погибла, девятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Татарстана.
"Около 23.25 на проезжей части рядом с домом №18а на улице Заречной в Альметьевске автомобиль Audi Q7 под управлением 37-летнего водителя совершил наезд на женщину с ребенком. В результате аварии 44-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, ее девятилетнюю дочь в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.
По факту ДТП организована доследственная проверка, ее ход и результаты контролируются городской прокуратурой.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 11:29
В Подмосковье завели дело после наезда иномарки на группу велосипедистов
 
ПроисшествияАльметьевскAudi A8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала