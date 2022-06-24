https://ria.ru/20220624/dtp-1797723341.html
В центре Москвы Mercedes вылетел на тротуар и сгорел
В центре Москвы Mercedes вылетел на тротуар и сгорел - РИА Новости, 24.06.2022
В центре Москвы Mercedes вылетел на тротуар и сгорел
Легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T04:31
2022-06-24T04:31
2022-06-24T09:17
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По словам очевидцев, автомобиль загорелся после удара. Девушка, ставшая свидетелем ДТП, рассказала РИА Новости, что как минимум двое из этой машины "сгорели заживо". На иномарке — черном Mercedes — не было номеров, при этом неизвестно, передвигался ли он без них или их сняли уже после аварии.Официальной информации по пострадавшим или погибшим пока нет.Столичный департамент транспорта опубликовал в Telegram-канале видео ДТП. Как сообщили в ведомстве, авария произошла возле дома 22/39, при этом столкнулись два автомобиля."Один из них врезался в здание и загорелся. На месте работают оперативные службы города. Движение по Пречистенке затруднено", - говорится в сообщении.По данным дептранса, заняты первая и вторая полосы движения на внутренней стороне Садового кольца.
https://ria.ru/20220624/dtp-1797719600.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
04:31 24.06.2022 (обновлено: 09:17 24.06.2022)
В центре Москвы Mercedes вылетел на тротуар и сгорел
В центре Москвы легковой автомобиль вылетел на тротуар, врезался в здание и сгорел
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По словам очевидцев, автомобиль загорелся после удара. Девушка, ставшая свидетелем ДТП, рассказала РИА Новости, что как минимум двое из этой машины "сгорели заживо". На иномарке — черном Mercedes — не было номеров, при этом неизвестно, передвигался ли он без них или их сняли уже после аварии.
Официальной информации по пострадавшим или погибшим пока нет.
Столичный департамент транспорта опубликовал в Telegram-канале видео ДТП. Как сообщили в ведомстве, авария произошла возле дома 22/39, при этом столкнулись два автомобиля.
"Один из них врезался в здание и загорелся. На месте работают оперативные службы города. Движение по Пречистенке затруднено", - говорится в сообщении.
По данным дептранса, заняты первая и вторая полосы движения на внутренней стороне Садового кольца
.