https://ria.ru/20220624/dtp-1797723341.html

В центре Москвы Mercedes вылетел на тротуар и сгорел

В центре Москвы Mercedes вылетел на тротуар и сгорел - РИА Новости, 24.06.2022

В центре Москвы Mercedes вылетел на тротуар и сгорел

Легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T04:31

2022-06-24T04:31

2022-06-24T09:17

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По словам очевидцев, автомобиль загорелся после удара. Девушка, ставшая свидетелем ДТП, рассказала РИА Новости, что как минимум двое из этой машины "сгорели заживо". На иномарке — черном Mercedes — не было номеров, при этом неизвестно, передвигался ли он без них или их сняли уже после аварии.Официальной информации по пострадавшим или погибшим пока нет.Столичный департамент транспорта опубликовал в Telegram-канале видео ДТП. Как сообщили в ведомстве, авария произошла возле дома 22/39, при этом столкнулись два автомобиля."Один из них врезался в здание и загорелся. На месте работают оперативные службы города. Движение по Пречистенке затруднено", - говорится в сообщении.По данным дептранса, заняты первая и вторая полосы движения на внутренней стороне Садового кольца.

https://ria.ru/20220624/dtp-1797719600.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва