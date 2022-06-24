https://ria.ru/20220624/dtp-1797719600.html

В Москве столкнулись два автомобиля и автобус

В Москве столкнулись два автомобиля и автобус - РИА Новости, 24.06.2022

В Москве столкнулись два автомобиля и автобус

Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной, перекрыты три полосы движения,... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T01:18

2022-06-24T01:18

2022-06-24T01:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной, перекрыты три полосы движения, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой набережной столкнулись два автомобиля и автобус, перекрыты три полосы движения. На месте работают оперативные службы города, движение осложнено. По возможности выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/moskva-1797414411.html

москва

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2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва