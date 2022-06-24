https://ria.ru/20220624/dtp-1797719600.html
В Москве столкнулись два автомобиля и автобус
В Москве столкнулись два автомобиля и автобус - РИА Новости, 24.06.2022
В Москве столкнулись два автомобиля и автобус
Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной, перекрыты три полосы движения,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T01:18
2022-06-24T01:18
2022-06-24T01:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной, перекрыты три полосы движения, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой набережной столкнулись два автомобиля и автобус, перекрыты три полосы движения. На месте работают оперативные службы города, движение осложнено. По возможности выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/moskva-1797414411.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
01:18 24.06.2022 (обновлено: 01:19 24.06.2022)
В Москве столкнулись два автомобиля и автобус
На ТТК в Москве в районе Лужнецкой набережной столкнулись два автомобиля и автобус