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В Москве столкнулись два автомобиля и автобус - РИА Новости, 24.06.2022
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В Москве столкнулись два автомобиля и автобус
В Москве столкнулись два автомобиля и автобус - РИА Новости, 24.06.2022
В Москве столкнулись два автомобиля и автобус
Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной, перекрыты три полосы движения,... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T01:18
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происшествия
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной, перекрыты три полосы движения, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой набережной столкнулись два автомобиля и автобус, перекрыты три полосы движения. На месте работают оперативные службы города, движение осложнено. По возможности выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
01:18 24.06.2022 (обновлено: 01:19 24.06.2022)
 
В Москве столкнулись два автомобиля и автобус

На ТТК в Москве в районе Лужнецкой набережной столкнулись два автомобиля и автобус

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Два автомобиля и автобус столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве в районе Лужнецкой набережной, перекрыты три полосы движения, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой набережной столкнулись два автомобиля и автобус, перекрыты три полосы движения. На месте работают оперативные службы города, движение осложнено. По возможности выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
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