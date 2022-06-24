https://ria.ru/20220624/doverie-1797762092.html

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 24.06.2022

Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:41

2022-06-24T10:41

2022-06-24T10:41

фомнибус

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 80% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 8% затруднились ответить.По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 8% россиян. Затруднились ответить на вопрос 11%.Опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 июня среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.

https://ria.ru/20220624/ideologiya-1797660540.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

фомнибус, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"