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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 24.06.2022
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Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 24.06.2022
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:41
2022-06-24T10:41
фомнибус
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, 80% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 8% затруднились ответить.По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 8% россиян. Затруднились ответить на вопрос 11%.Опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 июня среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
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фомнибус, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение"
10:41 24.06.2022
 
Путину доверяют 80 процентов россиян, показал опрос

Фонд "Общественное мнение": Путину доверяют 80 процентов россиян

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
По данным исследования, 80% респондентов заявили о доверии президенту, 12% опрошенных выбрали вариант ответа "скорее не доверяю" главе государства, еще 8% затруднились ответить.
По мнению 81% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 8% россиян. Затруднились ответить на вопрос 11%.
Опрос "ФОМнибус" проведен 17-19 июня среди 1,5 тысяч респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов.
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ФОМнибусРоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"
 
 
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