https://ria.ru/20220624/donbass-1797748976.html

Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град"

Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.06.2022

Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град"

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с ВС РФ уничтожила за сутки три украинские установки РСЗО "Град", подавлены три огневые... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:10

2022-06-24T10:10

2022-06-24T10:21

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

красногоровка

авдеевка

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с ВС РФ уничтожила за сутки три украинские установки РСЗО "Град", подавлены три огневые точки противника."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", два грузовых автомобиля", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Первомайское".

https://ria.ru/20220624/donbass-1797748546.html

донецкая народная республика

красногоровка

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, красногоровка, авдеевка