https://ria.ru/20220624/donbass-1797748976.html
Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град"
Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.06.2022
Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с ВС РФ уничтожила за сутки три украинские установки РСЗО "Град", подавлены три огневые... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:10
2022-06-24T10:10
2022-06-24T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красногоровка
авдеевка
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с ВС РФ уничтожила за сутки три украинские установки РСЗО "Град", подавлены три огневые точки противника."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", два грузовых автомобиля", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Первомайское".
https://ria.ru/20220624/donbass-1797748546.html
донецкая народная республика
красногоровка
авдеевка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, красногоровка, авдеевка
10:10 24.06.2022 (обновлено: 10:21 24.06.2022)
Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град"
Военнослужащие России и ДНР подавили три украинские огневые точки