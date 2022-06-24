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Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/donbass-1797748976.html
Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град"
Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град" - РИА Новости, 24.06.2022
Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град"
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с ВС РФ уничтожила за сутки три украинские установки РСЗО "Град", подавлены три огневые... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:10
2022-06-24T10:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
красногоровка
авдеевка
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с ВС РФ уничтожила за сутки три украинские установки РСЗО "Град", подавлены три огневые точки противника."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", два грузовых автомобиля", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что "подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Первомайское".
https://ria.ru/20220624/donbass-1797748546.html
донецкая народная республика
красногоровка
авдеевка
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в мире, донецкая народная республика, красногоровка, авдеевка
10:10 24.06.2022 (обновлено: 10:21 24.06.2022)
 
Военнослужащие России и ДНР уничтожили три украинские установки РСЗО "Град"

Военнослужащие России и ДНР подавили три украинские огневые точки

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что совместно с ВС РФ уничтожила за сутки три украинские установки РСЗО "Град", подавлены три огневые точки противника.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", два грузовых автомобиля", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что "подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка и Первомайское".
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
10:08Специальная военная операция на Украине
Силы ЛНР за сутки уничтожили 47 украинских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаАвдеевка
 
 
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