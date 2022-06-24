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Петр Бирюков: почти треть жилых домов в Москве уже подготовлены к зиме - РИА Новости, 24.06.2022
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Петр Бирюков: почти треть жилых домов в Москве уже подготовлены к зиме
Петр Бирюков: почти треть жилых домов в Москве уже подготовлены к зиме - РИА Новости, 24.06.2022
Петр Бирюков: почти треть жилых домов в Москве уже подготовлены к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме почти треть жилых многоквартирных домов в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T12:26
2022-06-24T12:26
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мосводоканал
мосгаз
общество
петр бирюков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме почти треть жилых многоквартирных домов в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что для выявления ненадежных участков тепловых сетей проводятся гидравлические испытания. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что энергетики уже отремонтировали 49 тепловых станций и котельных, 2,5 тысячи тепловых пунктов, более 98 километров воздушных и 55 километров кабельных линий электропередачи, 684 силовые трансформаторные подстанции. Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр 8,7 тысячи километров водопроводных и 4,1 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 96 пожарных гидрантов и более 2 тысяч колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт 538 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 26 километров.
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москва, мосводоканал, мосгаз, общество, петр бирюков
12:26 24.06.2022
 

Петр Бирюков: почти треть жилых домов в Москве уже подготовлены к зиме

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкС.Собянин провел совещание по итогам работы портала "Наш город" в 2013 году
С.Собянин провел совещание по итогам работы портала Наш город в 2013 году - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме почти треть жилых многоквартирных домов в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Продолжается масштабная работа по подготовке к новому отопительному сезону, в ней задействованы сотрудники всех ресурсоснабжающих предприятий и организаций. В настоящее время полностью готовы более 10 тысяч жилых домов, что составляет почти треть от плана", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что для выявления ненадежных участков тепловых сетей проводятся гидравлические испытания. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.
"Всего к осенне-зимнему периоду в городе планируется подготовить более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все мероприятия идут в соответствии с графиком и будут завершены в срок - до 1 сентября", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что энергетики уже отремонтировали 49 тепловых станций и котельных, 2,5 тысячи тепловых пунктов, более 98 километров воздушных и 55 километров кабельных линий электропередачи, 684 силовые трансформаторные подстанции. Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр 8,7 тысячи километров водопроводных и 4,1 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 96 пожарных гидрантов и более 2 тысяч колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт 538 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 26 километров.
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