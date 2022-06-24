https://ria.ru/20220624/doma-1797799863.html

Петр Бирюков: почти треть жилых домов в Москве уже подготовлены к зиме

Петр Бирюков: почти треть жилых домов в Москве уже подготовлены к зиме - РИА Новости, 24.06.2022

Петр Бирюков: почти треть жилых домов в Москве уже подготовлены к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме почти треть жилых многоквартирных домов в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T12:26

2022-06-24T12:26

2022-06-24T12:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

мосводоканал

мосгаз

общество

петр бирюков

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме почти треть жилых многоквартирных домов в Москве, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что для выявления ненадежных участков тепловых сетей проводятся гидравлические испытания. Это позволяет предотвратить возможные повреждения в отопительный период и обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что энергетики уже отремонтировали 49 тепловых станций и котельных, 2,5 тысячи тепловых пунктов, более 98 километров воздушных и 55 километров кабельных линий электропередачи, 684 силовые трансформаторные подстанции. Сотрудники АО "Мосводоканал" провели профилактический осмотр 8,7 тысячи километров водопроводных и 4,1 тысячи километров канализационных сетей, отремонтировали 96 пожарных гидрантов и более 2 тысяч колодцев. Специалисты АО "Мосгаз" завершили профилактический ремонт 538 километров наружных газопроводов и реконструировали еще 26 километров.

https://realty.ria.ru/20220624/mosgaz-1797764089.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, мосводоканал, мосгаз, общество, петр бирюков