https://ria.ru/20220624/dollar-1797903758.html
В Госдуме допустили, что доллар может стать никому не нужным
В Госдуме допустили, что доллар может стать никому не нужным - РИА Новости, 24.06.2022
В Госдуме допустили, что доллар может стать никому не нужным
Доллар может стать никому не нужным из-за американской политики, поскольку расчеты переводятся в рубли, а валюту россияне все равно тратить не могут, заявил... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:29
2022-06-24T16:29
2022-06-24T16:30
экономика
госдума рф
анатолий аксаков
доллар
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Доллар может стать никому не нужным из-за американской политики, поскольку расчеты переводятся в рубли, а валюту россияне все равно тратить не могут, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Отвечая на вопрос о том, может ли курс доллара опуститься до шести рублей, Аксаков заявил, что "ничто не вечно на земле"."Шесть рублей? Может быть, вообще доллар никому не будет нужен из-за такой американской политики. А рубль будет востребован. Мы уже газ продаем за рубли. Президент недавно подписал указ, в соответствии с которым внешние долги будем погашать рублями. И в принципе нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем. Мы не можем покупать продукцию Соединенных Штатов из-за санкций, мы не можем тратить евро, поскольку нам не продают европейскую продукцию. Ну зачем нам такая валюта", - сказал Аксаков, выступая на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, госдума рф, анатолий аксаков, доллар
16:29 24.06.2022 (обновлено: 16:30 24.06.2022)
В Госдуме допустили, что доллар может стать никому не нужным
Депутат Аксаков: доллар может стать никому не нужным из-за американской политики
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Доллар может стать никому не нужным из-за американской политики, поскольку расчеты переводятся в рубли, а валюту россияне все равно тратить не могут, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Отвечая на вопрос о том, может ли курс доллара опуститься до шести рублей, Аксаков заявил, что "ничто не вечно на земле".
"Шесть рублей? Может быть, вообще доллар никому не будет нужен из-за такой американской политики. А рубль будет востребован. Мы уже газ продаем за рубли. Президент недавно подписал указ, в соответствии с которым внешние долги будем погашать рублями. И в принципе нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем. Мы не можем покупать продукцию Соединенных Штатов из-за санкций, мы не можем тратить евро, поскольку нам не продают европейскую продукцию. Ну зачем нам такая валюта", - сказал Аксаков, выступая на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума.