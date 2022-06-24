https://ria.ru/20220624/dollar-1797903758.html

В Госдуме допустили, что доллар может стать никому не нужным

В Госдуме допустили, что доллар может стать никому не нужным - РИА Новости, 24.06.2022

В Госдуме допустили, что доллар может стать никому не нужным

Доллар может стать никому не нужным из-за американской политики, поскольку расчеты переводятся в рубли, а валюту россияне все равно тратить не могут, заявил... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T16:29

2022-06-24T16:29

2022-06-24T16:30

экономика

госдума рф

анатолий аксаков

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Доллар может стать никому не нужным из-за американской политики, поскольку расчеты переводятся в рубли, а валюту россияне все равно тратить не могут, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Отвечая на вопрос о том, может ли курс доллара опуститься до шести рублей, Аксаков заявил, что "ничто не вечно на земле"."Шесть рублей? Может быть, вообще доллар никому не будет нужен из-за такой американской политики. А рубль будет востребован. Мы уже газ продаем за рубли. Президент недавно подписал указ, в соответствии с которым внешние долги будем погашать рублями. И в принципе нам доллары не нужны, если мы их тратить не можем. Мы не можем покупать продукцию Соединенных Штатов из-за санкций, мы не можем тратить евро, поскольку нам не продают европейскую продукцию. Ну зачем нам такая валюта", - сказал Аксаков, выступая на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума.

https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, госдума рф, анатолий аксаков, доллар