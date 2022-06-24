https://ria.ru/20220624/dnr-1797877238.html
В ДНР за неделю погибли 68 силовиков и 23 мирных жителя
В ДНР за неделю погибли 68 силовиков и 23 мирных жителя - РИА Новости, 24.06.2022
В ДНР за неделю погибли 68 силовиков и 23 мирных жителя
В Донецкой Народной Республике с 17 по 23 июня погибли 68 силовиков и 23 гражданских, пострадали 349 силовиков и 76 гражданских, следует из данных аппарата... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T15:25
2022-06-24T15:25
2022-06-24T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 17 по 23 июня погибли 68 силовиков и 23 гражданских, пострадали 349 силовиков и 76 гражданских, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР."Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины - 7911 человек, в том числе 100 детей", - сообщается в Telegram-канале омбудсмена ДНР.
https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина
15:25 24.06.2022 (обновлено: 16:19 24.06.2022)
В ДНР за неделю погибли 68 силовиков и 23 мирных жителя
В ДНР за неделю погибли 68 силовиков и 23 мирных жителя, еще 425 пострадали