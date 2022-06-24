https://ria.ru/20220624/dnr-1797877238.html

В ДНР за неделю погибли 68 силовиков и 23 мирных жителя

В ДНР за неделю погибли 68 силовиков и 23 мирных жителя - РИА Новости, 24.06.2022

В ДНР за неделю погибли 68 силовиков и 23 мирных жителя

В Донецкой Народной Республике с 17 по 23 июня погибли 68 силовиков и 23 гражданских, пострадали 349 силовиков и 76 гражданских, следует из данных аппарата... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:25

2022-06-24T15:25

2022-06-24T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 17 по 23 июня погибли 68 силовиков и 23 гражданских, пострадали 349 силовиков и 76 гражданских, следует из данных аппарата омбудсмена ДНР."Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины - 7911 человек, в том числе 100 детей", - сообщается в Telegram-канале омбудсмена ДНР.

https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html

донецкая народная республика

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина