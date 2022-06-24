https://ria.ru/20220624/dnr-1797772328.html

В ДНР за 128 дней эскалации погибли 195 мирных жителей

В ДНР за 128 дней эскалации погибли 195 мирных жителей - РИА Новости, 24.06.2022

В ДНР за 128 дней эскалации погибли 195 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике за 128 дней эскалации погибли 195 мирных жителей, включая 11 детей, 2367 человек получили ранения, сообщило в пятницу... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:09

2022-06-24T11:09

2022-06-24T11:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике за 128 дней эскалации погибли 195 мирных жителей, включая 11 детей, 2367 человек получили ранения, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 128 дней эскалации погибло 195 гражданских лиц, в том числе 11 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получили 927 гражданских лиц, в том числе 69 детей. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1440 гражданских лиц, в том числе 78 детей. Всего: 2367, в том числе детей - 147", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Как отмечается, украинские войска за этот период 4880 раз открывали огонь по территории ДНР, из них с применением тяжелого вооружения – 4560.В сумме украинские войска выпустили 41 892 боеприпаса различного калибра, включая 30 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 108 ракет РСЗО "Ураган" и 7364 ракеты РСЗО "Град".В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 4890 жилых домов и 1062 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика