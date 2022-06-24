https://ria.ru/20220624/dnr-1797728020.html

Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР

Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР

Украинские войска с утра в пятницу обстреляли Сигнальное и Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 152... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T06:54

2022-06-24T06:54

2022-06-24T06:54

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска с утра в пятницу обстреляли Сигнальное и Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 3.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 6.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220624/obstrel-1797724851.html

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донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика