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Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/dnr-1797728020.html
Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР
Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР
Украинские войска с утра в пятницу обстреляли Сигнальное и Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 152... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T06:54
2022-06-24T06:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска с утра в пятницу обстреляли Сигнальное и Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 3.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 6.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика
06:54 24.06.2022
 
Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР

Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР крупнокалиберными снарядами

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска с утра в пятницу обстреляли Сигнальное и Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 3.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 6.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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