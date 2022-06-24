https://ria.ru/20220624/dnr-1797728020.html
Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР
Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР
Украинские войска с утра в пятницу обстреляли Сигнальное и Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 152... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T06:54
2022-06-24T06:54
2022-06-24T06:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска с утра в пятницу обстреляли Сигнальное и Гольмовский, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра и восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 3.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Сигнальное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 6.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР
Украинские военные обстреляли Сигнальное и Гольмовский в ДНР крупнокалиберными снарядами