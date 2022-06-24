https://ria.ru/20220624/diversii-1797716257.html

Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли совершать диверсии

Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли совершать диверсии - РИА Новости, 24.06.2022

Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли совершать диверсии

Кураторы украинского подполковника в отставке Александра Колесова шантажом и угрозами вынуждали его вести подпольную деятельность и привлекать к ней... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T00:23

2022-06-24T00:23

2022-06-24T07:13

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

украина

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ХЕРСОН (Украина), 24 июн – РИА Новости. Кураторы украинского подполковника в отставке Александра Колесова шантажом и угрозами вынуждали его вести подпольную деятельность и привлекать к ней скрывающихся военных и мирных граждан, рассказала РИА Новости его жена Татьяна Колесова.Ранее задержанный российскими силовиками штаб-сержант, командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады украинских войск Александр Тимко рассказал РИА Новости, что Колесов передал ему приказ организовать теракт в гостинице "Дилижанс" в Херсоне, где жили переселенцы из других городов Украины.По ее словам, муж "давал какую-то информацию, но позже он решил, что пора донести до людей, что в Херсоне не все плохо, никто никого не убивает, не оказывает давление"."О том, что открываются магазины и аптеки, налаживают жизнь. Кураторов это очень злило, и они пообещали, что снимут сюжет о том, что в Херсоне убивают и насилуют, и это "вторая Буча". Потом он начал пить, практически каждый день", – вспоминает жена отставного подполковника.По ее словам, она обсуждала с мужем возможность остаться в Херсоне и подать на российское гражданство, и он был не против такого решения. Однако в итоге Колесов сбежал в Николаев. До бегства по указаниям кураторов он привлекал к подпольной деятельности друзей и знакомых.

https://ria.ru/20220622/odessa-1797433440.html

херсон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, херсон, украина