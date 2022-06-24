Рейтинг@Mail.ru
Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли совершать диверсии - РИА Новости, 24.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/diversii-1797716257.html
Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли совершать диверсии
Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли совершать диверсии - РИА Новости, 24.06.2022
Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли совершать диверсии
Кураторы украинского подполковника в отставке Александра Колесова шантажом и угрозами вынуждали его вести подпольную деятельность и привлекать к ней... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T00:23
2022-06-24T07:13
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_402:0:2902:1406_1920x0_80_0_0_e9a543cc8ee444883b123f5cf6d85470.jpg
ХЕРСОН (Украина), 24 июн – РИА Новости. Кураторы украинского подполковника в отставке Александра Колесова шантажом и угрозами вынуждали его вести подпольную деятельность и привлекать к ней скрывающихся военных и мирных граждан, рассказала РИА Новости его жена Татьяна Колесова.Ранее задержанный российскими силовиками штаб-сержант, командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады украинских войск Александр Тимко рассказал РИА Новости, что Колесов передал ему приказ организовать теракт в гостинице "Дилижанс" в Херсоне, где жили переселенцы из других городов Украины.По ее словам, муж "давал какую-то информацию, но позже он решил, что пора донести до людей, что в Херсоне не все плохо, никто никого не убивает, не оказывает давление"."О том, что открываются магазины и аптеки, налаживают жизнь. Кураторов это очень злило, и они пообещали, что снимут сюжет о том, что в Херсоне убивают и насилуют, и это "вторая Буча". Потом он начал пить, практически каждый день", – вспоминает жена отставного подполковника.По ее словам, она обсуждала с мужем возможность остаться в Херсоне и подать на российское гражданство, и он был не против такого решения. Однако в итоге Колесов сбежал в Николаев. До бегства по указаниям кураторов он привлекал к подпольной деятельности друзей и знакомых.
https://ria.ru/20220622/odessa-1797433440.html
херсон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, украина
00:23 24.06.2022 (обновлено: 07:13 24.06.2022)
 
Жена украинского офицера рассказала, как его заставляли совершать диверсии

Жена украинского офицера Колесова: кураторы шантажом вынуждали мужа совершать диверсии

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на Херсон
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН (Украина), 24 июн – РИА Новости. Кураторы украинского подполковника в отставке Александра Колесова шантажом и угрозами вынуждали его вести подпольную деятельность и привлекать к ней скрывающихся военных и мирных граждан, рассказала РИА Новости его жена Татьяна Колесова.
Ранее задержанный российскими силовиками штаб-сержант, командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады украинских войск Александр Тимко рассказал РИА Новости, что Колесов передал ему приказ организовать теракт в гостинице "Дилижанс" в Херсоне, где жили переселенцы из других городов Украины.
"Кураторы мужа после появления российских войск в Херсоне вышли с ним на связь и вынудили сотрудничать, используя на него компромат, связанный с уголовным делом, заведенным несколько лет назад", – сказала Колесова.
По ее словам, муж "давал какую-то информацию, но позже он решил, что пора донести до людей, что в Херсоне не все плохо, никто никого не убивает, не оказывает давление".
"О том, что открываются магазины и аптеки, налаживают жизнь. Кураторов это очень злило, и они пообещали, что снимут сюжет о том, что в Херсоне убивают и насилуют, и это "вторая Буча". Потом он начал пить, практически каждый день", – вспоминает жена отставного подполковника.
По ее словам, она обсуждала с мужем возможность остаться в Херсоне и подать на российское гражданство, и он был не против такого решения. Однако в итоге Колесов сбежал в Николаев. До бегства по указаниям кураторов он привлекал к подпольной деятельности друзей и знакомых.
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 21:39
Националисты разместили вооружения в Доме Культуры и школе под Одессой
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала