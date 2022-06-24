https://ria.ru/20220624/diplomat-1798017490.html
Дипломат обвинил Запад в проплаченном заказном расследовании против России
Дипломат обвинил Запад в проплаченном заказном расследовании против России - РИА Новости, 24.06.2022
Дипломат обвинил Запад в проплаченном заказном расследовании против России
Запад открыто проплачивает заказное "расследование" Международного уголовного суда против якобы действий России на Украине – Москва уже назначена виновной, а... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T22:55
2022-06-24T22:55
2022-06-24T22:55
в мире
украина
международный уголовный суд
россия
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ООН, 24 июн – РИА Новости. Запад открыто проплачивает заказное "расследование" Международного уголовного суда против якобы действий России на Украине – Москва уже назначена виновной, а МУС является лишь ширмой для этого процесса, заявил на неформальном заседании СБ ООН глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.Ранее он уже заявлял, что МУС "является лишь политическим инструментом и не имеет ничего общего с правосудием".По его словам, за 20 лет своего существования МУС продемонстрировал полную неспособность обеспечить непредвзятое и независимое правосудие. Как указал Леонидченко, МУС превратился в инструмент политического давления на неугодные государства и правительства.Он обратил внимание на заявления представителей Запада о миллионах долларов так называемых добровольных пожертвований Суду на ведение украинского досье."Запад в открытую проплачивает заказной процесс в МУС, виновный в котором назначен заранее. Этой же цели служит и направление ему якобы в помощь целых команд национальных судебных экспертов для документирования якобы преступлений России", - сказал Леонидченко."Получается, что МУС – просто ширма, за которой коллективный Запад готовит свое позорное судилище для нашей страны", - добавил он.Как заявил дипломат, уже создано множество клубов "друзей борьбы с безнаказанностью", а также "Совместная команда по расследованию".Он выразил сомнение в том, что "Совместную команду по расследованию" это интересует, так как единственный виновный уже определен заранее.Леонидеченко также напомнил, как МУС вел себя в расследовании ливийского и дарфурского досье.В частности, дипломат обратил внимание коллег на оставшиеся голословными заявления бывшего прокурора МУС Луиса Морено-Окампо, который для расчеловечивания ливийского лидера Муамара Каддафи "занимался тиражированием "фейков" столь топорных, что их даже вслух воспроизводить стыдно"."Это цитата: "Муамар Каддафи приказал изнасиловать сотни женщин в ходе силового подавления повстанцев, и он даже снабжал своих солдат "Виагрой" для стимулирования их потенциала", - зачитал Леонидченко слова экс-прокурора."Другой фантастический триллер от Прокурора – якобы использование Муамаром Каддафи неких темнокожих наемников для совершения тех "зверств", на которые были неспособны регулярные войсковые части", - отметил он.
https://ria.ru/20220608/antonov-1793882057.html
https://ria.ru/20220606/razryv-1793339599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, международный уголовный суд, россия
Дипломат обвинил Запад в проплаченном заказном расследовании против России
Дипломат Леонидченко: Запад проплачивает "расследование" против действий России на Украине
ООН, 24 июн – РИА Новости. Запад открыто проплачивает заказное "расследование" Международного уголовного суда против якобы действий России на Украине – Москва уже назначена виновной, а МУС является лишь ширмой для этого процесса, заявил на неформальном заседании СБ ООН глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко.
Ранее он уже заявлял, что МУС
"является лишь политическим инструментом и не имеет ничего общего с правосудием".
По его словам, за 20 лет своего существования МУС продемонстрировал полную неспособность обеспечить непредвзятое и независимое правосудие. Как указал Леонидченко, МУС превратился в инструмент политического давления на неугодные государства и правительства.
Он обратил внимание на заявления представителей Запада о миллионах долларов так называемых добровольных пожертвований Суду на ведение украинского досье.
"Запад в открытую проплачивает заказной процесс в МУС, виновный в котором назначен заранее. Этой же цели служит и направление ему якобы в помощь целых команд национальных судебных экспертов для документирования якобы преступлений России", - сказал Леонидченко.
"Получается, что МУС – просто ширма, за которой коллективный Запад готовит свое позорное судилище для нашей страны", - добавил он.
Как заявил дипломат, уже создано множество клубов "друзей борьбы с безнаказанностью", а также "Совместная команда по расследованию".
"В этой "Совместной команде" – Украина, отметившаяся полным презрением к международному гуманитарному праву, включая пытки и расправы над военнопленными, годы целенаправленных обстрелов, бомбардировок и иных нападений на сугубо гражданские объекты. В эту же команду входят страны Запада, открыто поставляющие киевскому режиму оружие, включая дальнобойную и реактивную артиллерию. А также кассетные боеприпасы, о полном уничтожении запасов которых эти страны с пафосом ранее заявляли", - рассказал он.
Он выразил сомнение в том, что "Совместную команду по расследованию" это интересует, так как единственный виновный уже определен заранее.
Леонидеченко также напомнил, как МУС вел себя в расследовании ливийского и дарфурского досье.
В частности, дипломат обратил внимание коллег на оставшиеся голословными заявления бывшего прокурора МУС Луиса Морено-Окампо, который для расчеловечивания ливийского лидера Муамара Каддафи "занимался тиражированием "фейков" столь топорных, что их даже вслух воспроизводить стыдно".
"Это цитата: "Муамар Каддафи приказал изнасиловать сотни женщин в ходе силового подавления повстанцев, и он даже снабжал своих солдат "Виагрой" для стимулирования их потенциала", - зачитал Леонидченко слова экс-прокурора.
"Другой фантастический триллер от Прокурора – якобы использование Муамаром Каддафи неких темнокожих наемников для совершения тех "зверств", на которые были неспособны регулярные войсковые части", - отметил он.