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После ДТП с двумя погибшими в центре Москве возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.06.2022
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После ДТП с двумя погибшими в центре Москве возбудили уголовное дело
После ДТП с двумя погибшими в центре Москве возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.06.2022
После ДТП с двумя погибшими в центре Москве возбудили уголовное дело
Уголовное дело о нарушении ПДД возбудили после ДТП со сгоревшим Mercedes, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:31
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происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбудили после ДТП со сгоревшим Mercedes, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел. В столичном дептрансе сообщали, что столкнулись два автомобиля, один из них врезался в здание и загорелся. По сообщению прокуратуры города Москвы, в результате ДТП два человека погибли и шесть пострадали. Как позже сообщила пресс-служба минспорта Дагестана, старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев, оказавшийся на месте происшествия, спас шестерых человек, за ними приехала скорая помощь."Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход расследования контролируется прокуратурой.
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происшествия, авто, москва
13:31 24.06.2022 (обновлено: 13:32 24.06.2022)
 
После ДТП с двумя погибшими в центре Москве возбудили уголовное дело

Прокуратура возбудила дело о нарушении ПДД после ДТП с двумя погибшими в центре Москвы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия смертельного ДТП в центре Москвы
Последствия смертельного ДТП в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Последствия смертельного ДТП в центре Москвы
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбудили после ДТП со сгоревшим Mercedes, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел. В столичном дептрансе сообщали, что столкнулись два автомобиля, один из них врезался в здание и загорелся. По сообщению прокуратуры города Москвы, в результате ДТП два человека погибли и шесть пострадали. Как позже сообщила пресс-служба минспорта Дагестана, старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев, оказавшийся на месте происшествия, спас шестерых человек, за ними приехала скорая помощь.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход расследования контролируется прокуратурой.
 
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