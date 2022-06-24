https://ria.ru/20220624/delo-1797827116.html

После ДТП с двумя погибшими в центре Москве возбудили уголовное дело

После ДТП с двумя погибшими в центре Москве возбудили уголовное дело - РИА Новости, 24.06.2022

После ДТП с двумя погибшими в центре Москве возбудили уголовное дело

Уголовное дело о нарушении ПДД возбудили после ДТП со сгоревшим Mercedes, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:31

2022-06-24T13:31

2022-06-24T13:32

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбудили после ДТП со сгоревшим Mercedes, где погибли два человека, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что легковой автомобиль вылетел на тротуар на Зубовском бульваре в центре Москвы, врезался в здание и сгорел. В столичном дептрансе сообщали, что столкнулись два автомобиля, один из них врезался в здание и загорелся. По сообщению прокуратуры города Москвы, в результате ДТП два человека погибли и шесть пострадали. Как позже сообщила пресс-служба минспорта Дагестана, старший тренер юношеской сборной Дагестана по вольной борьбе Арсланбек Алиев, оказавшийся на месте происшествия, спас шестерых человек, за ними приехала скорая помощь."Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход расследования контролируется прокуратурой.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, москва