https://ria.ru/20220624/chaga-1797790882.html

В России запретили вывоз чаги, собранной без бережного отношения к природе

В России запретили вывоз чаги, собранной без бережного отношения к природе - РИА Новости, 24.06.2022

В России запретили вывоз чаги, собранной без бережного отношения к природе

Суды могут запрещать вывоз лесных ресурсов, если их добыли вне пределов природной способности к восстановлению, заявила судья Верховного суда РФ Елена Борисова... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:59

2022-06-24T11:59

2022-06-24T11:59

россия

общество

природа

верховный суд рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суды могут запрещать вывоз лесных ресурсов, если их добыли вне пределов природной способности к восстановлению, заявила судья Верховного суда РФ Елена Борисова на заседании президиума суда, посвященным экологическим преступлениям.В качестве примера она привела спор предпринимателя, который собрал березовый гриб (чагу), но таможня запретила ему вывозить ее из РФ."Разрешая спор, суды установили, что просившее вывоз березового гриба (чаги) за пределы Российской Федерации лицо многократно превысило возможный ежегодный объем его заготовки на предоставленном ему лесном участке, что ставит под угрозу сохранение биоразнообразия лесных ресурсов, а восстановление гриба (чаги) возможно лишь через 15 лет", - сказала судья.Борисова подчеркнула, что поскольку заготовка в таком количестве без последующих негативных последствий для биоразнообразия лесных ресурсов невозможна, суды сочли правомерным отказ органа в согласовании вывоза таких объектов из РФ.

https://ria.ru/20220622/poligony-1797408391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, природа, верховный суд рф