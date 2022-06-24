https://ria.ru/20220624/chaga-1797790882.html
В России запретили вывоз чаги, собранной без бережного отношения к природе
В России запретили вывоз чаги, собранной без бережного отношения к природе - РИА Новости, 24.06.2022
В России запретили вывоз чаги, собранной без бережного отношения к природе
Суды могут запрещать вывоз лесных ресурсов, если их добыли вне пределов природной способности к восстановлению, заявила судья Верховного суда РФ Елена Борисова... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:59
2022-06-24T11:59
2022-06-24T11:59
россия
общество
природа
верховный суд рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суды могут запрещать вывоз лесных ресурсов, если их добыли вне пределов природной способности к восстановлению, заявила судья Верховного суда РФ Елена Борисова на заседании президиума суда, посвященным экологическим преступлениям.В качестве примера она привела спор предпринимателя, который собрал березовый гриб (чагу), но таможня запретила ему вывозить ее из РФ."Разрешая спор, суды установили, что просившее вывоз березового гриба (чаги) за пределы Российской Федерации лицо многократно превысило возможный ежегодный объем его заготовки на предоставленном ему лесном участке, что ставит под угрозу сохранение биоразнообразия лесных ресурсов, а восстановление гриба (чаги) возможно лишь через 15 лет", - сказала судья.Борисова подчеркнула, что поскольку заготовка в таком количестве без последующих негативных последствий для биоразнообразия лесных ресурсов невозможна, суды сочли правомерным отказ органа в согласовании вывоза таких объектов из РФ.
https://ria.ru/20220622/poligony-1797408391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, природа, верховный суд рф
В России запретили вывоз чаги, собранной без бережного отношения к природе
Суд запретил вывоз из России чаги, которую собрали без бережного отношения к природе
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Суды могут запрещать вывоз лесных ресурсов, если их добыли вне пределов природной способности к восстановлению, заявила судья Верховного суда РФ Елена Борисова на заседании президиума суда, посвященным экологическим преступлениям.
"Заготовка природных ресурсов с нарушением требований о сохранении и воспроизводстве биоразнообразия на участке их добычи может являться основанием для отказа в выдаче разрешительных документов на вывоз соответствующих ресурсов с территории Российской Федерации", - отметила она.
В качестве примера она привела спор предпринимателя, который собрал березовый гриб (чагу), но таможня запретила ему вывозить ее из РФ
.
"Разрешая спор, суды установили, что просившее вывоз березового гриба (чаги) за пределы Российской Федерации лицо многократно превысило возможный ежегодный объем его заготовки на предоставленном ему лесном участке, что ставит под угрозу сохранение биоразнообразия лесных ресурсов, а восстановление гриба (чаги) возможно лишь через 15 лет", - сказала судья.
Борисова подчеркнула, что поскольку заготовка в таком количестве без последующих негативных последствий для биоразнообразия лесных ресурсов невозможна, суды сочли правомерным отказ органа в согласовании вывоза таких объектов из РФ.