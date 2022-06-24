https://ria.ru/20220624/borrel-1797775203.html
Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана
Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана - РИА Новости, 24.06.2022
Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель едет в Тегеран обсуждать ядерное досье, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:18
2022-06-24T11:18
2022-06-24T11:18
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель едет в Тегеран обсуждать ядерное досье, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."В рамках текущих усилий по возвращению к полному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, Жозеп Боррель едет в Тегеран, чтобы провести беседу с (главой МИД Ирана – ред.) Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими соответствующими партнерами", - написал Стано в Twitter.Факт поездки в Тегеран позднее также подтвердил в Twitter сам Боррель.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, евросоюз, тегеран (город), иран
Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана
Глава дипломатии Евросоюза Боррель едет в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана