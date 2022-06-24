https://ria.ru/20220624/borrel-1797775203.html

Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана

Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана - РИА Новости, 24.06.2022

Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель едет в Тегеран обсуждать ядерное досье, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:18

2022-06-24T11:18

2022-06-24T11:18

в мире

жозеп боррель

евросоюз

тегеран (город)

иран

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель едет в Тегеран обсуждать ядерное досье, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."В рамках текущих усилий по возвращению к полному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, Жозеп Боррель едет в Тегеран, чтобы провести беседу с (главой МИД Ирана – ред.) Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими соответствующими партнерами", - написал Стано в Twitter.Факт поездки в Тегеран позднее также подтвердил в Twitter сам Боррель.

https://ria.ru/20220623/sotrudnichestvo-1797539833.html

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Влада Копылова

в мире, жозеп боррель, евросоюз, тегеран (город), иран