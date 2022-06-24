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Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана - РИА Новости, 24.06.2022
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Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана
Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана - РИА Новости, 24.06.2022
Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель едет в Тегеран обсуждать ядерное досье, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:18
2022-06-24T11:18
в мире
жозеп боррель
евросоюз
тегеран (город)
иран
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель едет в Тегеран обсуждать ядерное досье, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано."В рамках текущих усилий по возвращению к полному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, Жозеп Боррель едет в Тегеран, чтобы провести беседу с (главой МИД Ирана – ред.) Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими соответствующими партнерами", - написал Стано в Twitter.Факт поездки в Тегеран позднее также подтвердил в Twitter сам Боррель.
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, тегеран (город), иран
11:18 24.06.2022
 
Боррель направился в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана

Глава дипломатии Евросоюза Боррель едет в Тегеран обсуждать ядерное досье Ирана

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель едет в Тегеран обсуждать ядерное досье, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.
"В рамках текущих усилий по возвращению к полному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий, Жозеп Боррель едет в Тегеран, чтобы провести беседу с (главой МИД Ирана – ред.) Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими соответствующими партнерами", - написал Стано в Twitter.
Факт поездки в Тегеран позднее также подтвердил в Twitter сам Боррель.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 12:44
Лавров заявил, что Россия и Иран могут сотрудничать и при западных санкциях
 
В миреЖозеп БоррельЕвросоюзТегеран (город)Иран
 
 
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