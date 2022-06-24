https://ria.ru/20220624/bezhentsy-1797877926.html

В Совфеде заявили о необходимости урегулировать статус беженцев в России

В Совфеде заявили о необходимости урегулировать статус беженцев в России - РИА Новости, 24.06.2022

В Совфеде заявили о необходимости урегулировать статус беженцев в России

Урегулировать статус беженцев, прибывающих в РФ, необходимо, такая амнистия может быть оформлена указом президента, заявил РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T15:26

2022-06-24T15:26

2022-06-24T15:26

совет федерации рф

татьяна москалькова

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир полетаев

беженцы

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Урегулировать статус беженцев, прибывающих в РФ, необходимо, такая амнистия может быть оформлена указом президента, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Владимир Полетаев.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила оформить амнистию для беженцев, вынужденно нарушивших миграционное законодательство и прибывающих сейчас в Россию. По ее словам, такую амнистию можно было распространить на тех, кто не замечен в более серьезных правонарушениях.Как полагает сенатор, теоретически это может быть урегулировано указом президента РФ, это также было бы самым оперативным путем.Полетаев напомнил, что закон об упрощенном ВНЖ для IT-специалистов, одобренный Советом Федерации в среду, предусматривает, что подобные решения президент может принимать своим указом.

https://ria.ru/20220622/samozanyatye-1797342258.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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совет федерации рф, татьяна москалькова, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир полетаев, беженцы