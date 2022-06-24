https://ria.ru/20220624/bespilotnik-1797722040.html

В России появится подводный беспилотник для обследования опасных объектов

В России появится подводный беспилотник для обследования опасных объектов - РИА Новости, 24.06.2022

В России появится подводный беспилотник для обследования опасных объектов

Подводный беспилотник-планер для обследования радиационно опасных объектов для МЧС будет готов к серийному производству через три-четыре года, сообщил РИА... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T03:21

2022-06-24T03:21

2022-06-24T05:10

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общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подводный беспилотник-планер для обследования радиационно опасных объектов для МЧС будет готов к серийному производству через три-четыре года, сообщил РИА Новости советник гендиректора Научно-производственного предприятия подводных технологий "Океанос" Владислав Занин.Ранее такой беспилотник был представлен на Петербургском экономическом форуме. Как рассказал разработчик, первые прототипы уже работали на учениях МЧС.Особенностью нового беспилотника является то, что он движется с помощью крыльевой системы. Торпедообразный аппарат заполняет свою балластную цистерну и за счет этого погружается в воду. Крылья не дают ему пойти ко дну и преобразуют вертикальное движение в горизонтальное. Когда аппарат достигает определенной глубины, балластная цистерна опустошается и он всплывает, но опять не вертикально, а под углом."Мы можем его запрограммировать, чтобы он сделал пять или 10 нырков и на одном из нырков вышел на поверхность и передал информацию, которую наработал, а также получил свои координаты. Потому что за время нахождения под водой, какая бы хорошая не была система навигации, все равно набегает ошибка. Он ее устраняет и работает дальше", - рассказал Занин.Он уточнил, что для контроля радиационных объектов используются подводные спектрографы. Они не обладают моментальным действием, поэтому такой прибор должен набрать определенное время экспозиции, чтобы определить наличие радионуклидов. Подводный глайдер, который оснащается спектрографами, обладает специальной системой, которая удерживала бы его на одном месте под водой.МЧС уже не первое десятилетие выполняют задачу мониторинга подводных потенциально опасных объектов. К ним относятся радиационные объекты в Карском море, то есть затопленные реакторные отсеки, твердые радиоактивные отходы, а также химоружие в Балтике.Обычно для мониторинга этих объектов снаряжаются экспедиции. Однако их, как считает Занин, можно выполнять только раз или два в году. Кроме того, они дорогие и кратковременные. Автономность робота же составляет не менее месяца. Кроме того, информация оперативно передается в вычислительный центр.Потребности МЧС в подобной технике разработчик оценил в несколько десятков машин. При этом глайдер можно будет использовать не только для мониторинга подводных потенциально опасных объектов, но для экологического контроля в целом. Кроме того, его можно задействовать для поиска полезных ископаемых, в том числе углеводородов на шельфе.

https://ria.ru/20211210/gazprom-1763230379.html

https://ria.ru/20220426/mtusi-1785272868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество, технологии